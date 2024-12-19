Новий рекорд WhiteBIT: криптобіржа досягла 2,7 трлн доларів річного обсягу торгів

Найбільша криптовалютна біржа Європи, WhiteBIT , завершує рік із винятковими результатами. За останньої оцінки, капіталізація компанії склала 38,9 млрд доларів, а річний обсяг торгів на платформі сягнув 2,7 трлн доларів, що на 200% більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Цей результат охоплює всі ринки біржі (зокрема, 914 млрд доларів припадає на спотовий ринок, а 1,8 трлн доларів - на ф'ючерсний) і засвідчує активний розвиток компанії та зростаючу довіру серед користувачів.

Для порівняння: обсяг торгів WhiteBIT перевищив результати таких великих гравців, як Kraken, річний обсяг торгів якого склав 628 млрд доларів. Також цей показник перевищує ВВП Італії або Канади та дорівнює ВВП Франції, що становить 3 трлн доларів.

За словами засновника та CEO WhiteBIT Володимира Носова, досягнення стало результатом інноваційних рішень і стратегічного розвитку.

"Ріст до 2,7 трлн доларів є результатом ефективної командної роботи та довіри наших клієнтів. Ми фокусуємося на створенні передових технологій, які відповідають потребам як роздрібних трейдерів, так і інституційних клієнтів", - підкреслив Носов.

Топ-2 за трафіком

Восени 2024 року WhiteBIT увійшла до топ-2 криптобірж за обсягом трафіку, залучивши 33 мільйони відвідувань платформи. Цей показник поступається лише Binance і свідчить про високий попит на послуги біржі серед користувачів.

Фактори зростання

Однією з ключових причин рекордного торгового об’єму WhiteBIT стало залучення інституційних клієнтів. Біржа впровадила програму для маркетмейкерів, розроблену для потреб великих гравців. Завдяки низьким комісіям і рібейтам до -0,01% маркетмейкери отримали вигідні умови для ведення високочастотної торгівлі, що привернуло увагу професійних трейдерів. Додатково, запровадження інституційних позик надало нові можливості для масштабних операцій, зміцнюючи довіру серед професійної спільноти.

Технічна інфраструктура платформи також стала важливим фактором. Колокація, яка мінімізує затримки в роботі, використання субакаунтів для керування різними стратегіями, а також надійний та гнучкий API забезпечили WhiteBIT статус надійного партнера для великих гравців.

Ще одним важливим фактором стала нова афіліатна програма, спрямована на залучення великих спільнот роздрібних трейдерів. Вона стимулювала приплив нових користувачів і підвищила активність торгів на платформі, що у підсумку допомогло біржі досягти значних результатів.

На сьогодні криптобіржа обслуговує понад 1300 інституційних клієнтів.

Глобальне зростання

В цілому сервісами та послугами групи компаній “WhiteBIT Group” користується понад 30 мільйонів осіб в усьому світі. Вони залучені до різних продуктів екосистеми блокчейн- та крипторішень — централізованої біржі WhiteBIT, рішення для криптоеквайрингу Whitepay, децентралізованої біржі WhiteSwap, маркетплейсу white.market, гри Pocket Rocket. Також у складі WhiteBIT Group є власний блокчейн Whitechain та нативна монета WhiteBIT Coin (WBT), яка за рік показала зростання на 349.39%.

На платформі доступні 600+ торгових пар і понад 300 цифрових активів, що дозволяє платформі утримувати конкурентні позиції на глобальному ринку.

В нещодавньому інтерв’ю засновник і СЕО Володимир Носов також заявив про готовність WhiteBIT виходити на ринок США.

Фокус на безпеці

WhiteBIT залишається однією з найзахищеніших криптобірж у світі. Платформа входить в топ-5 за рівнем безпеки за версією CER.live і є першою криптобіржею у світі, що отримала сертифікацію Cryptocurrency Security Standard (CCSS) найвищого рівня.

Також біржа має сертифікат Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), який забезпечує захист платіжної інформації клієнтів, та відзначена Hacken за досягнення у сфері кібербезпеки.

WhiteBIT продовжує зростати, зміцнюючи свої позиції на міжнародному ринку та розширюючи вплив на глобальну криптоекосистему.