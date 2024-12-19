Новый рекорд WhiteBIT: криптобиржа достигла 2,7 трлн долларов годового объема торгов

Крупнейшая криптовалютная биржа Европы, WhiteBIT , завершает год с исключительными результатами. По последней оценке, капитализация компании составила 38,9 млрд долларов, а годовой объем торгов на платформе достиг 2,7 трлн долларов, что на 200% больше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Этот результат охватывает все рынки биржи (в частности, 914 млрд долларов приходится на спотовый рынок, а 1,8 трлн долларов - на фьючерсный) и свидетельствует об активном развитии компании и растущем доверии среди пользователей.

Для сравнения: объем торгов WhiteBIT превысил результаты таких крупных игроков, как Kraken, годовой объем торгов которого составил 628 млрд долларов. Также этот показатель превышает ВВП Италии или Канады и равен ВВП Франции, что составляет 3 трлн долларов.

По словам основателя и CEO WhiteBIT Владимира Носова, достижение стало результатом инновационных решений и стратегического развития.

"Рост до 2,7 трлн долларов является результатом эффективной командной работы и доверия наших клиентов. Мы фокусируемся на создании передовых технологий, которые отвечают потребностям как розничных трейдеров, так и институциональных клиентов", - подчеркнул Носов.

Топ-2 по трафику

Осенью 2024 года WhiteBIT вошла в топ-2 криптобирж по объему трафика, привлекая 33 миллиона посещений платформы. Этот показатель уступает только Binance и свидетельствует о высоком спросе на услуги биржи среди пользователей.

Факторы роста

Одной из ключевых причин рекордного торгового объема WhiteBIT стало привлечение институциональных клиентов. Биржа внедрила программу для маркетмейкеров, разработанную для нужд крупных игроков. Благодаря низким комиссиям и рибейтам до -0,01% маркетмейкеры получили выгодные условия для ведения высокочастотной торговли, что привлекло внимание профессиональных трейдеров. Дополнительно, введение институциональных займов предоставило новые возможности для масштабных операций, укрепляя доверие среди профессионального сообщества.

Техническая инфраструктура платформы также стала важным фактором. Колокация, которая минимизирует задержки в работе, использование субакаунтов для управления различными стратегиями, а также надежный и гибкий API обеспечили WhiteBIT статус надежного партнера для крупных игроков.

Еще одним важным фактором стала новая аффилиатная программа, направленная на привлечение крупных сообществ розничных трейдеров. Она стимулировала приток новых пользователей и повысила активность торгов на платформе, что в итоге помогло бирже достичь значительных результатов.

На сегодня криптобиржа обслуживает более 1300 институциональных клиентов.

Глобальный рост

В целом сервисами и услугами группы компаний "WhiteBIT Group" пользуется более 30 миллионов человек во всем мире. Они вовлечены в различные продукты экосистемы блокчейн- и крипторишений - централизованную биржу WhiteBIT, решение для криптоэквайринга Whitepay, децентрализованную биржу WhiteSwap, маркетплейс white.market, игру Pocket Rocket. Также в составе WhiteBIT Group есть собственный блокчейн Whitechain и нативная монета WhiteBIT Coin (WBT), которая за год показала рост на 349.39%.

На платформе доступны 600+ торговых пар и более 300 цифровых активов, что позволяет платформе удерживать конкурентные позиции на глобальном рынке.

В недавнем интервью основатель и СЕО Владимир Носов также заявил о готовности WhiteBIT выходить на рынок США.

Фокус на безопасности

WhiteBIT остается одной из самых защищенных криптобирж в мире. Платформа входит в топ-5 по уровню безопасности по версии CER.live и является первой криптобиржей в мире, получившей сертификацию Cryptocurrency Security Standard (CCSS) самого высокого уровня.

Также биржа имеет сертификат Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), который обеспечивает защиту платежной информации клиентов, и отмечена Hacken за достижения в сфере кибербезопасности.

WhiteBIT продолжает расти, укрепляя свои позиции на международном рынке и расширяя влияние на глобальную криптоэкосистему.