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Новий рекорд. У турецькій Анталії зафіксували найвищу за 92 роки температуру

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Неділя 08 січня 2023 06:48
Новий рекорд. У турецькій Анталії зафіксували найвищу за 92 роки температуру Фото: У турецькій Анталії зафіксували найвищу за 92 роки температуру (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У грудні 2022 року метеорологи зафіксували в турецькому місті Анталія найвищу з 1930 року температуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.

Згідно з даними, в останній місяць було побито рекорд максимальної середньої позначки термометра за останні 92 роки.

"У 1960 році середня максимальна температура грудня була зафіксована на рівні 18,8 градуса за Цельсієм, нині цей показник сягнув 19,1 градуса", - зазначили у регіональному метеоуправлінні.

Видання також додає, що температура підвищилася по всій Туреччині через хвилю спеки, яка тривала у грудні 2022 року.

До слова, ці метеоспостереження здійснюються з 1930 року.

Нагадаємо, Європа фіксує одну з найтепліших зим в історії.

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