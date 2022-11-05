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Новий рекорд. Біля станції "Академік Вернадський" намело понад три метри снігу

Фото: біля станції "Академік Вернадський" намело три метри снігу (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Наталія Юрченко

Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень заметів сягає понад три метри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний антарктичний науковий цент у Facebook.

"Рівень снігу вже сягнув позначки 345 см, що майже на півметра більше, ніж торішній максимум. І це при тому, що зафіксовані в грудні 2021-го 3 метри теж були рекордними: вони перевищили показник 2,65 м 2016 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зазвичай біля станції насипає близько двох метрів снігу. Проте цього року зафіксували новий рекорд. При цьому деякі замети на острові Галіндез, де знаходиться станція, сягають 10 метрів.

Вчені пояснюють, що цього року зима набагато тепліша, переважає вітряна погода. Тому глибина снігового покриву розподіляється нерівномірно.

"Офісну частину "Вернадського" (вона нижча) замело з двох боків, утворивши такий собі сніговий перехід: можна і не обходити будівлю, просто перейти по даху. Так уже, до речі, й роблять деякі пінгвіни", - розповіла метеорологиня 27-ї УАЕ Анжеліка Ганчук.

За її словами, через теплу зиму в атмосфері утримується більше вологи, що призводить до інтенсивніших опадів. Своєю чергою це утворює льодовиковий щит. Вчені зазначають, що цей сніговий рекорд ще не остаточний, оскільки заметілі будуть спостерігатися до кінця грудня.

Фото: біля станції "Академік Вернадський" намело три метри снігу (facebook.com/AntarcticCenter)

Раніше ми повідомляли, що цьогорічна зима стала найтеплішою за весь час спостережень на станції "Академік Вернадський".

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