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Новий президент Румунії вперше відвідає Україну: що відомо

Одеса, Середа 11 червня 2025 13:17
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Новий президент Румунії вперше відвідає Україну: що відомо Фото: президент Румунії Нікушор Дан (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Новий президент Румунії Нікушор Дан, який очолив країну наприкінці травня, вперше відвідає Україну 11 червня. Він візьме участь у саміті в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс президента Румунії.

Сьогодні Нікушор Дан приїде до Одеси, де візьме участь у четвертому саміті Україна - Південно-Східна Європа. Саміт очолюватиме президент України Володимир Зеленський.

Формат Україна - Південно-Східна Європа було започатковано у 2023 році як регіональна платформа для підтримки України, а також для спільної боротьби зі складними наслідками війни.

В адміністрації румунського президента зазначили, що Дан підтвердить зобов'язання Румунії продовжувати підтримувати Україну на всіх рівнях, а також долучатися до зусиль для миру і відбудови України після війни.

"Під час своєї поїздки до Одеси президент Нікушор Дан також візьме участь у тристоронній зустрічі Румунія-Молдова-Україна, під час якої він обговорить зі своїми колегами найважливіші проєкти взаємоз'єднання, зокрема енергетичну інфраструктуру, процес вступу до ЄС та співпрацю у забезпеченні безпеки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що до Одеси сьогодні також приїде президент Сербії Александр Вучич і візьме участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа. Це буде його перший візит до України від початку повномасштабної війни.

Також очікується, що в Одесу приїдуть прем'єр-міністр Хорваті Андрій Пленкович і президентка Молдови Майя Санду.

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