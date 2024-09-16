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Новий президент Ірану відвідає саміт БРІКС у Росії

Понеділок 16 вересня 2024 07:58
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Новий президент Ірану відвідає саміт БРІКС у Росії Фото: президент Ірану Масуд Пезешкіан (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент Ірану Масуд Пезешкіан відвідає саміт БРІКС у Росії в жовтні. Там він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Тегерана в Москві, про яку пише Politico.

Пезешкіан зустрінеться з Путіним в Казані 22-24 жовтня. За повідомленнями ЗМІ, вони можуть підписати двосторонню угоду про співпрацю.

Іранські ракети для загарбницької війни Росії

Запланований візит відбувається на фоні активізації військової співпраці між країнами. Іран нещодавно здійснив поставку чергової партії зброї Росії для її загарбницької війни проти України. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Росія придбала балістичні ракети в Ірану та, ймовірно, розмістить їх в Україні протягом кількох тижнів.

Блінкен додав, що поглиблення зв'язків між Москвою та Тегераном становить загрозу безпеці Європи в цілому.

Минулого вівторка США, Німеччина, Великобританія та Франція відреагували, запровадивши нові санкції проти Ірану, включаючи заходи, які вдарять по національній авіакомпанії країни Iran Air.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заперечив поставку балістичних ракет до РФ.

Раніше стало відомо, що саміт БРІКС в РФ відвідає також лідер Китаю Сі Цзіньпін.

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