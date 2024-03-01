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Новий президент Фінляндії хоче отримати від НАТО засоби ядерного стримування

Фінляндія, П'ятниця 01 березня 2024 21:42
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Новий президент Фінляндії хоче отримати від НАТО засоби ядерного стримування Архівне фото: президент Фінляндії Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Фінляндії мають бути справжні засоби ядерного стримування, однак рішення про зміну законодавства для цієї мети необхідно вирішувати парламенту та уряду.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час своєї передвиборчої кампанії Стубб заявив, що не бачить обмежень для участі Фінляндії в НАТО і готовий дозволити транспортувати ядерну зброю через територію Фінляндії, хоча і не зберігати її на території країни.

Коли на його першій пресконференції як президента його запитали про погляди на ядерну зброю, Стубб сказав, що уряд і парламент Фінляндії повинні будуть вирішити, чи хоче країна змінити своє чинне законодавство, яке забороняє розміщення ядерної зброї на фінській землі, включно з її передачею.

"Я б почав з передумови, що у нас у Фінляндії повинні бути справжні засоби ядерного стримування, і це те, що у нас є, тому що НАТО практично дає нам три засоби стримування завдяки нашому членству", - сказав Стубб.

За його словами, йдеться про військових, ракети та засоби ядерного стримування, які надходять зі Сполучених Штатів.

Що ще сказав новий президент

На своїй офіційній інавгурації в парламенті Стубб заявив, що готовий очолити нову еру після вступу Фінляндії до НАТО у відповідь на вторгнення сусідньої Росії в Україну.

"Зараз ми стоїмо перед новою ерою. Унаслідок нашого військового союзу і членства в НАТО ми зробили останній крок у західну спільноту цінностей, до якої наша республіка духовно належала впродовж усієї своєї незалежності", - сказав Стубб.

Також Стубб назвав демократію, верховенство закону і права людини основними цінностями, на яких ґрунтуватиметься зовнішня політика Фінляндії під його керівництвом.

Вибори у Фінляндії

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії, консерватор Александр Стубб, переміг на президентських виборах. За результатом підрахунку голосів Стубб отримав підтримку 51,6% виборців, тоді як його опонента підтримали 48,4%. Це перші вибори відтоді, як Фінляндія приєдналася до військового альянсу НАТО.

Зазначимо, глава фінської держави несе пряму відповідальність за зовнішню політику і політику безпеки країни, будучи головнокомандувачем збройних сил.

Щодо питання України, Стубб заявляв, що не згоден з тим, що Україна має віддати хоча б частину своєї землі для миру з Росією. Також майбутній президент Фінляндії підтримує вступ України до ЄС та обіцяв активно сприяти цьому процесу.

Сьогодні колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб склав присягу на посаді президента країни. Він став 13 главою держави.

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