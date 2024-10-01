Новий прем’єр Франції пообіцяв продовжувати допомогу Україні

Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив про готовність і далі підтримувати Україну у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

Як повідомляється, сьогодні Барньє виступив у Національній асамблеї з програмною промовою щодо пріоритетів нещодавно сформованого ним уряду.

"Франція й далі підтримуватиме український народ. Це люди, які вже два з половиною роки від початку російського нападу борються й помирають заради суверенітету своєї країни й заради цінностей, які поділяємо і ми", - сказав французький прем'єр.

Він також заявив, що Франція спрямовуватиме зусилля на встановлення миру у всіх точках, де зараз тривають конфлікти, оскільки здатність французів брати на себе миротворчі ініціативи поважається та сприймається світом.