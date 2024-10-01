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Новий прем’єр Франції пообіцяв продовжувати допомогу Україні

Франція, Вівторок 01 жовтня 2024 22:36
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Новий прем’єр Франції пообіцяв продовжувати допомогу Україні Фото: прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив про готовність і далі підтримувати Україну у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як повідомляється, сьогодні Барньє виступив у Національній асамблеї з програмною промовою щодо пріоритетів нещодавно сформованого ним уряду.

"Франція й далі підтримуватиме український народ. Це люди, які вже два з половиною роки від початку російського нападу борються й помирають заради суверенітету своєї країни й заради цінностей, які поділяємо і ми", - сказав французький прем'єр.

Він також заявив, що Франція спрямовуватиме зусилля на встановлення миру у всіх точках, де зараз тривають конфлікти, оскільки здатність французів брати на себе миротворчі ініціативи поважається та сприймається світом.

Нагадаємо, тривалий час у Франції тривали обговорення щодо кандидатур нового очільника уряду, й 5 вересня було обрано нового прем'єр-міністра. Ним став 73-річний Мішель Барньє.

21 вересня президентський палац у Франції представив новий уряд на чолі з Барньє. Це відбулося більш ніж через два місяці після виборів.

До того ж МЗС країни очолив Жан-Ноель Барро, відомий заявами на підтримку України.

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