Новий прем’єр Франції пообіцяв продовжувати допомогу Україні
Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив про готовність і далі підтримувати Україну у війні з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Як повідомляється, сьогодні Барньє виступив у Національній асамблеї з програмною промовою щодо пріоритетів нещодавно сформованого ним уряду.
"Франція й далі підтримуватиме український народ. Це люди, які вже два з половиною роки від початку російського нападу борються й помирають заради суверенітету своєї країни й заради цінностей, які поділяємо і ми", - сказав французький прем'єр.
Він також заявив, що Франція спрямовуватиме зусилля на встановлення миру у всіх точках, де зараз тривають конфлікти, оскільки здатність французів брати на себе миротворчі ініціативи поважається та сприймається світом.
Нагадаємо, тривалий час у Франції тривали обговорення щодо кандидатур нового очільника уряду, й 5 вересня було обрано нового прем'єр-міністра. Ним став 73-річний Мішель Барньє.
21 вересня президентський палац у Франції представив новий уряд на чолі з Барньє. Це відбулося більш ніж через два місяці після виборів.
До того ж МЗС країни очолив Жан-Ноель Барро, відомий заявами на підтримку України.
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