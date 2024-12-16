Новий позашляховик Toyota Land Cruiser отримав броньовану версію: подробиці

Модернізоване авто підготували спеціалісти з місцевої компанії Armormax. Вартість доробок машини склала 42 тисяч доларів. Таким чином, захист моделі коштував майже половину вартість Land Cruiser Prado на південноафриканському ринку.

Броньований позашляховик здатний витримати пряме влучення куль з пістолетів та револьверів. Саме цією зброєю найчастіше користуються місцеві банди. Для захисту автомобіля інженери використали кузовні панелі з композитного матеріалу, а також балістичне скління завтовшки 21 міліметр. Крім того, Land Cruiser Prado отримав стійкі до проколів шини та систему гучного зв'язку. Додаткове оснащення додало лише 187 кілограмів до загальної маси позашляховика.

У Південній Африці Toyota Land Cruiser Prado доступний виключно з 2,8-літровим дизельним мотором, пару якому становить восьмидіапазонна автоматична трансмісія. При цьому у компанії повідомили, що їм важко було знайти модель для перебудови, оскільки черга за японськими позашляховиками в ПАР розтягнулася до 2026 року.