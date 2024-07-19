У "Новій пошті" стався збій: що відомо

"У звʼязку із деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів", - йдеться в повідомленні.

В "Новій пошті" запевняють, що причини збою вже зʼясовані й роботу буде відновлено найближчим часом.

"Як тільки піднімемось - обовʼязково проінформуємо", - додає поштовий оператор.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" - це українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova.

Минулого року було зафіксовано, що "Нова пошта" має найбільшу в Україні мережу, яка налічує 26 500 відділень та поштоматів.