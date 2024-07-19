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У "Новій пошті" стався збій: що відомо

Фото: 19 липня у "Новій пошті" попередили про збій у роботі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Нова пошта" попередила клієнтів про технічний збій. Поштовий оператор повідомив про проблеми з із деякими програмними оновленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал компанії.

"У звʼязку із деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів", - йдеться в повідомленні.

В "Новій пошті" запевняють, що причини збою вже зʼясовані й роботу буде відновлено найближчим часом. 

"Як тільки піднімемось - обовʼязково проінформуємо", - додає поштовий оператор.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" - це українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova.

Минулого року було зафіксовано, що "Нова пошта" має найбільшу в Україні мережу, яка налічує 26 500 відділень та поштоматів.

 

Також компанія займається доставкою посилок за кордон (термін доставки від 3 днів). Мережа відділень у Європі зокрема доступна в таких країнах: Великобританія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія та Франція.

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