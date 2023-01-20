Новий пакет допомоги для України включає NASAMS та ППО Avenger, - Пентагон

Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів для України включає ЗРК NASAMS і системи ППО Avenger.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.
"Наш новий пакет забезпечує ще більше можливостей протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свої міста та небо", - сказав він.
Нагадаємо, вчора США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.
Також у пакет входять:
Раніше у Конгресі закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією.
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