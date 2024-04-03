Новий маршрут утримує Європу на гачку російського газу, - Reuters

Аналіз даних Reuters показав, що більше десятої частини російського газу, який раніше транспортувався трубопроводами до Європейського Союзу, було замінено СПГ, що поставляється в порти ЄС.

Зростання частково є результатом знижок, кажуть джерела у промисловості та торгівлі.

Приватний російський виробник "Новатек" минулого року продавав у ЄС вантажі за зниженими цінами, відкинуті покупцями в інших частинах світу, тоді як державний "Газпром" збільшив експорт зі свого нового проекту "Портова СПГ", компенсуючи падіння трубопровідних поставок на захід.

Іспанія, яка раніше не імпортувала російський газ трубопроводами, стала найбільшим реекспортером морських поставок російського газу. У країні знаходиться найбільший у ЄС флот імпортних терміналів.

Статистика ЄС та розрахунки Reuters показують, що зростання цін на СПГ призвело до того, що частка російського газу в постачаннях до ЄС знову зросла приблизно до 15%. Частка трубопровідного імпорту газу "Газпрому" після початку війни впала з 37 до 8,7%.

За даними аналітичної компанії Kpler, минулого року Росія відправила понад 15,6 млн тонн російського СПГ до портів ЄС, що трохи більше, ніж у 2022 році, і на 37,7% більше, ніж у 2021 році.

Зростання не порушує законодавство ЄС

Уряди західноєвропейських країн запровадили санкції щодо нафти після початку війни проти України у лютому 2022 року, але вони не зробили того ж таки щодо природного газу.

Натомість Європейська комісія закликала до добровільної відмови від усього імпорту російського палива до 2027 року.

Однак перехід від трубопровідного імпорту СПГ спричиняє значні екологічні витрати, оскільки для газифікації, транспортування та повторного зрідження палива потрібна енергія – тенденція, яка суперечить меті ЄС щодо досягнення нульових викидів парникових газів до 2050 року.

Кінцеве походження газу ховається

У записах про доставку наведено лише попередні пункти призначення вантажів, а не кінцевий пункт походження. Це означає, що ЗПГ, що вивантажується в Бельгії, Франції, Іспанії та Нідерландах, втрачає своє російське маркування, що може відлякувати покупців, перш ніж він буде перекачений трубопроводом усередині країни або перевантажений на інші судна.

Наприкінці 2023 року незалежні трейдери продали російські обсяги на іспанському ринку зі знижкою 1 євро за МВтч порівняно з європейською базовою ціною на TTF, повідомили Reuters джерела в промисловості та торгівлі. За розрахунками Reuters це відповідає економії приблизно 920 тисяч євро на типовому вантажі вартістю 41 мільйон євро за спотовими цінами. Цього року діє знижка у розмірі 30-50 євроцентів, повідомили джерела.

Дані про продаж є конфіденційними, але супутники стеження за судами показали, що минулого року чотири швейцарські торгові фірми купили та продали 1,3 млн тонн російського ЗПГ в Іспанії: Gunvor, MET, ENET та DXT.

До них входив вантаж, що спочатку призначався для Аргентини, до того як побоювання з приводу санкцій щодо фінансових операцій з Росією зупинили продаж.

Великі іспанські енергетичні компанії, зокрема Repsol, Cepsa, Endesa та Iberdrola, заявили, що не купують російський газ безпосередньо.

Проте генеральний директор Endesa Хосе Богас не виключив, що він потрапив у обсяги, які закуповуються у третіх осіб.

Іспанська Naturgy, французька TotalEnergies та британська Shell припинили додаткові спотові закупівлі, але заявляють, що зобов'язані платити за мінімальну кількість газу за своїми довгостроковими контрактами незалежно від того, приймають вони його чи ні.

Російський імпорт змінив енергетичний профіль Іспанії та ЄС. У 2023 році 5,08 млн тонн імпортованого з Росії газу трохи перевищили загальний обсяг газу, експортованого Іспанією до 21 країни світу, включаючи деякі члени ЄС.

Зміна потоків

До лютого 2022 року основна частина газу, що поставляється Росією до Європи, надходила трубопроводом "Північний потік" до Німеччини. Тепер він потрапляє на західну частину Європи та рухається вглиб країни.

Кінцевим пунктом призначення є Німеччина, яка не імпортує безпосередньо російський газ. До 13,7% газу у німецькій енергосистемі може бути російським.

За даними федерального мережевого регулятора Bundesnetzagentur, минулого року Німеччина імпортувала 48,6% свого газу трубопроводом з Бельгії, Франції та Нідерландів.

Боротьба за зниження залежності

Починаючи з квітня, країни ЄС можуть юридично заборонити російським компаніям бронювати свої інфраструктурні потужності для поставок СПГ.

Проте великі імпортери Іспанія та Бельгія заявили, що, ймовірно, не зроблять цього. "Якщо я введу заборону, і це піде у Францію? Нам потрібна спільна позиція", - заявила міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера.