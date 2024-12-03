Новий максимум: НБУ підвищив курс долара на 4 грудня

Офіційний курс на 4 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6972 грн за 1 долар (+0,0511 грн).

Попередній максим був зафіксований 3 грудня - 41,6461 грн/долар.

З початку року долар подорожчав на 9,8% (з 37,9824 на 31 грудня 2023 року).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,8238 гривень за 1 євро (+0,0996 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 3 копійки до 41,73-41,75 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,85 гривень.

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать про те, що у листопаді попит населення на валюту знизився. Українці купили у банках 1,289 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж у жовтні, коли купили 1,394 млрд доларів – рекордний обсяг за 12 років.

Крім того, у листопаді попит на валюту на міжбанку також був нижчим на 20%. НБУ продав на міжбанку 2,7 млрд доларів.

Готівкові долари та євро залишаються основним засобом заощаджень для населення та бізнесу. За даними НБУ, за січень-жовтень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 13,3 млрд доларів