Новий кросовер Toyota RAV4 вперше показали на офіційних фото та назвали дату дебюту

Кросовер Toyota RAV4 – один світових бестселерів на авторинку. Кілька років модель входить до трійки автомобілів світу, що найбільше продаються: у 2023 році було реалізовано 1,07 млн ​​таких машин, а в 2024 році, за попередніми даними, розійшлося 1,02 млн екземплярів.

Навіть на тизерах, де машина показана строго зверху, видно, що RAV4 матиме перероблену передню частину з незграбним оформленням. Судячи з усього, новинка матиме масивний передок з фарами у стилі бумерангів, як у багатьох сучасних Toyota. Весь кузов теж виконаний у відповідній незграбній стилістиці.

Іншої офіційної інформації про машину поки що немає. За попередніми даними, новий RAV4 буде побудований на тій самій універсальній платформі GA-K, що й нинішній кросовер, а головні зміни будуть спрямовані на покращення пасивної та активної безпеки.

Також більший акцент буде зроблено на гібридних силових установках, а суто бензинові версії взагалі зникнуть із деяких ринків, як це вже сталося із седаном Toyota Camry. Більше того, очікується й електрична версія. Чекати на подробиці залишилося недовго: прем'єра нового кросовера Toyota RAV4 запланована на 21 травня.