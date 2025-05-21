Новий кросовер Toyota RAV4 показали офіційно: названі усі двигуни та характеристики

У Японії новий Toyota RAV4 з'явиться до кінця 2025 року, а потім дістанеться й інших ринків. Новинку продаватимуть у 180 країнах, серед яких і Україна. Toyota RAV4 випускається з 1994 року, і за три десятиліття модель розійшлася по всьому світу в кількості 15 млн екземплярів.

Відрізнити "шостий" RAV4 можна за квадратним кузовом з рубаними лініями та новою С-подібною оптикою в стилі інших сучасних моделей японської марки. У кросовера безрамкова решітка радіатора в колір кузова з прорізами у вигляді сот, чорні стійки і дах. Також змінилося бічне скління в районі задніх стійок – вони у кросовера чорні. Комплектацій у кросовера п'ять, заявлено і два нових виконання – позашляховий Woodland та спортивний GR Sport.

Салон кросовера значною мірою осучаснили. З'явився планшет мультимедійної системи з діагоналлю 10,5 або 12,9 дюйми залежно від комплектації, а за кермом тепер встановлена ​​12,3-дюймова цифрова панель без захисту від сонця.

Під час прем'єри Toyota RAV4 шостого покоління заявили дві гібридні модифікації. RAV4 HEV з'явиться у продажу як з переднім, так і з повним приводом: у першому випадку потужність силової установки складає 226 кінських сил, а в другому – 236 сил. Плагін-гібрид тепер має 320 кінських сил, та на завдяки тяговій батареї на 22,7 кВт*год кросовер може проїжджати на електротязі до 100 кілометрів.