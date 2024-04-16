Новий командувач ОК "Захід" та удар по офіцерах РФ у Криму: новини за 15 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Командувачем військ ОК "Захід" призначено генерала Шведюка

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці командування.

Як зазначено в повідомленні, відтепер командувачем військ оперативного командування "Захід" є бригадний генерал Володимир Шведюк.

БР завершило розслідування щодо ексвійськкома Одеси, йому загрожує 10 років тюрми

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення розслідування провадження проти незаконного збагачення колишнього одеського військкома Євгена Борисова.

Слідчі встановили факти придбання членами сім’ї Борисова дороговартісних автомобілів на території України з подальшим переміщенням за кордон. А також - факти купівлі елітної нерухомості за кордоном на суму понад 190 мільйонів гривень.

Борисову загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Макрон запропонував припинити війни у світі під час Олімпіади в Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що працюватиме над досягненням припинення вогню під час майбутніх літніх Олімпійських ігор у Парижі, що відповідає давній меті Ігор - зміцненню миру за допомогою спорту.

"Ми зробимо все можливе, щоб досягти олімпійського перемир'я", - сказав він.

Кулеба обговорив з норвезьким колегою питання поставок систем ППО в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм норвезьким колегою Бартом Ейде. За підсумками перемовин Кулеба повідомив, що головною була тема щодо систем ППО.

"Ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає більше зусиль, аби Україна мала більше таких систем. Але уряд Норвегії також надає інструменти й можливості, щоб отримати системи PATRIOT з інших країн і ми цю тему теж предметно обговорили", - сказав Кулеба.

Секретар РНБО України назвав умови для перевороту проти Путіна

Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що російська еліта одного разу може повернутися проти свого лідера Володимира Путіна. Такий погляд є цілком реалістичним.

"У керівництві ще чимало раціональних людей. Вони думатимуть і діятимуть, коли зрозуміють, що ціна перебування з Путіним вища, ніж відхід від нього", - сказав він.

Удар по машинобудівному заводу у Луганську: з'явились супутникові знімки наслідків

На кадрах Planet Labs за 14 квітня, які публікують журналісти "Схем", видно, що значно постраждала щонайменше одна будівля заводу.

При цьому проект "Донбас Реалії" повідомляє, що було вражено саме підприємство "Луганський машинобудівний завод-100", де окупанти ремонтували російську військову техніку та знаходився особовий склад армії РФ.

ЗСУ вдарили по високопоставлених офіцерах РФ у Криму, - джерело

Джерело у спецслужбах розповіло РБК-Україна, що українські захисники 15 квітня завдали ракетного удару по командному пункту росіян у Криму.

Єврокомісія рекомендувала ЄС схвалити план реформ України, що розблокує 50 млрд допомоги

Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС схвалити план України щодо реформ. Це дозволить надати Україні допомогу з пакета в 50 млрд євро.

Чехія законтрактувала перші 180 тисяч снарядів для України, - прем'єр

"Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів і вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями", - зазначив прем’єр Чехії Петр Фіала.