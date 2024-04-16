Новый командующий ОК "Запад" и удар по офицерам РФ в Крыму: новости за 15 апреля

Украинские защитники 15 апреля нанесли ракетный удар по командному пункту россиян в Крыму. А командующим войск оперативного командования (ОК) "Запад" назначен бригадный генерал Владимир Шведюк.

Война России против Украины: последние новости

Командующим войсками ОК "Запад" назначен генерал Шведюк

Об этом говорится на официальной Facebook-странице командования.

Как отмечается в сообщении, отныне командующим войсками оперативного командования "Запад" является бригадный генерал Владимир Шведюк.

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Борисову грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Макрон предложил прекратить войны в мире во время Олимпиады в Париже

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"Мы сделаем все возможное, чтобы добиться олимпийского перемирия", - сказал он.

Кулеба обсудил с норвежским коллегой вопрос поставок систем ПВО в Украину

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"Мы благодарны за то, что правительство Норвегии прилагает больше усилий, чтобы у Украины было больше таких систем. Но правительство Норвегии также предоставляет инструменты и возможности, чтобы получить системы PATRIOT из других стран и мы эту тему тоже предметно обсудили", - сказал Кулеба.

Секретарь СНБО Украины назвал условия для переворота против Путина

Секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что российская элита однажды может возвратиться против своего лидера Владимира Путина. Такой взгляд вполне реалистичен.

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Удар по машиностроительному заводу в Луганске: появились спутниковые снимки последствий

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ВСУ ударили по высокопоставленным офицерам РФ в Крыму, - источник

Источник в спецслужбах рассказал РБК-Украина, что украинские защитники 15 апреля нанесли ракетный удар по командному пункту россиян в Крыму.

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"Мы работаем над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов и уже заключили контракты на первые 180 тысяч. Они будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы", – отметил премьер Чехии Петр Фиала.