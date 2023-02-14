У Новій Каховці підірвали авто з окупантами: двоє росіян загинули
В окупованій Новій Каховці (Херсонська область) партизани підірвали авто з російськими військовими. Серед окупантів є жертви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Національний спротив".
За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули двоє російських окупантів, ще двоє - у важкому стані.
"В Новій Каховці "бавовна" - підірвано автомобіль з чотирма росіянами. Двоє окупантів загинуло, ще двоє у важкому стані. Відомо, що в машині перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб", - йдеться у повідомленні.
Фото: у Новій Каховці підірвали авто з окупантами (t.me/ukr_sprotyv)
Нагадаємо, у Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, якого окупанти призначили "очільником" сіл Любимівка та Василівка Каховського району.
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