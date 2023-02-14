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У Новій Каховці підірвали авто з окупантами: двоє росіян загинули

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Нова Каховка, Вівторок 14 лютого 2023 14:03
У Новій Каховці підірвали авто з окупантами: двоє росіян загинули Фото: у Новій Каховці підірвали авто з окупантами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованій Новій Каховці (Херсонська область) партизани підірвали авто з російськими військовими. Серед окупантів є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Національний спротив".

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули двоє російських окупантів, ще двоє - у важкому стані.

"В Новій Каховці "бавовна" - підірвано автомобіль з чотирма росіянами. Двоє окупантів загинуло, ще двоє у важкому стані. Відомо, що в машині перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб", - йдеться у повідомленні.

У Новій Каховці підірвали авто з окупантами: двоє росіян загинули

Фото: у Новій Каховці підірвали авто з окупантами (t.me/ukr_sprotyv)

Нагадаємо, у Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта Андрія Штепи, якого окупанти призначили "очільником" сіл Любимівка та Василівка Каховського району.

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Новая Каховка Херсонська область окупанти Війна в Україні
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