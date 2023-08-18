Новий IRIS-T для України. На що здатна "лайт-версія" SLS та відмінності від попередньої

Скільки IRIS-T SLS отримала Україна

Згідно з оновленими даними уряду Німеччини, у пункті про доставлену військову допомогу з'явилися дві пускові установки IRIS-T SLS. До цього Україна отримала два комплекси SLM.

Зазначимо, всі новини про IRIS-T, які надходили раніше, стосувалися саме варіанта SLM. Докладніше про їхні особливості - у матеріалі РБК-Україна від жовтня 2022 року "Україна першою у світі отримає IRIS-T. Що відомо про ці системи".

Загалом німецькі партнери відіграють важливу роль у зміцненні ППО України. Станом на сьогодні також отримано:

ЗРК Patriot + 2 пускові установки

46 самохідних зеніток Gepard

500 переносних систем Stinger

2 700 переносних систем Strela

Також заплановано передачу ще 6 ЗРК IRIS-T SLM та 22 пускових установок IRIS-T SLS, боєприпаси для них та інших систем.

Зазначимо, до цього варіант SLS перебував на озброєнні лише у Швеції. За даними The Military Balance, загалом 8 одиниць під місцевим позначенням RBS 98.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що обидві пускові установки вже в Україні.

"Базовий" IRIS-T SLM

Це найновіша система протиповітряної оборони, її розробка завершилася лише у 2014 році. Відповідно, справжнє бойове хрещення IRIS-T відбувається саме в Україні.

Фото: система IRIS-T SLM на озброєнні України (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Станом на травень 2023-го перший дивізіон збив щонайменше 60 повітряних цілей. Також говорилося про те, що цей комплекс збиває 9 із 10 ракет і чудово демонструє свої бойові можливості.

Основні характеристики IRIS-T SLM середнього радіусу дії:

дальність - 40 км

висота запуску ракети - до 20 км

8 ракет у пусковій установці

вертикальний запуск ракет

кут огляду радара - 360 градусів

Радіолокаційна станція. Завдяки відкритій архітектурі в систему інтегрується майже будь-яка багатофункціональна РЛС для виявлення та наведення на ціль. Комплекси для України поставляються з німецькими радарами TRML-4D (Hensoldt). Вони дозволяють виявляти цілі на відстані до 250 км.

За заявою виробника, TRML-4D в режимі реального часу може відстежувати понад 1500 цілей. Повітряна ціль типу "літак" виявляється на відстані 250 км, а на 120 км супроводжує її та наводить ракети.

Центр управління. Має робочі місця для двох операторів. Зв'язок з іншими елементами системи здійснюється як через радіо, так і через оптоволоконний кабель. Центр управління також може обмінюватись даними із системами управління вищої ланки. Причому обмін даними відбувається у реальному часі.

Пускова установка. Побудована на шасі вантажівки MAN SX45 8х8. Має вісім ракет, запуски виконуються вертикально для можливості обстрілу цілей на 360 градусів.

Розгортання на позиції займає до 10 хвилин. Одночасний обстріл кількох цілей досягається швидким пуском кількох ракет. Перезаряджання займає близько 15 хвилин.

Фото: система IRIS-T SLM на озброєнні України (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Пускова установка обладнана всіма необхідними підсистемами - електричний генератор, система управління вогнем, радіостанція тощо. Може перебувати за 20 кілометрів від центру управління.

Ракети. У комплексі SLM використовуються зенітні керовані ракети IRIS-T. У цій версії (для середнього радіусу дії) встановлено потужніший ракетний двигун, який дозволяє збільшити ефективну зону ураження до 25 км по висоті та до 40 км по відстані.

Ракетний двигун - твердопаливний, з керованим вектором тяги. Модуль управління польотом знаходиться у хвостовій частині, як і чотири крила з незалежними приводами.

На завершальній ділянці польоту за 20 км до цілі ракета наводиться з використанням інфрачервоної головки самонаведення. Вона має високий ступінь захисту від пасивних та активних засобів протидії.

IRIS-T SLS: особливості та відмінності від SLM

Перше і найголовніше - це варіант системи малого радіусу дії. Тут використовуються стандартні зенітні керовані ракети IRIS-T. На відміну від версії SLM, вони здатні збивати цілі на відстані до 25 км, а не до 40 км. Інші джерела говорять про дальність 12 км при висоті до 8 км.

Проте IRIS-T SLS також призначений для боротьби з літаками, вертольотами, безпілотними апаратами та крилатими ракетами. При наведенні поєднується використання супутникової навігації, інерційної системи наведення, отримання вказівки від РЛС і безпосереднє наведення інфрачервоною головкою.

Щодо шасі та радарів, то поки невідомо, в якому вигляді систему отримала Україна. Зазначимо, у грудні 2020 року було представлено проект на шасі General Dynamics Eagle V 6×6. У той же час виробник казав про можливість встановлення пускових та інших шасі.

Фото: IRIS-T SLS на гусеничній платформі порівняно з IRIS-T SLS (Diehl Defence)

Як радіолокаційні станції були запропоновані два варіанти Saab Giraffe 1X або Hensoldt Spexer.

Як пише профільний ресурс Defense Express, особливість комплексів IRIS-T SLS полягає в тому, що вони розміщуються на платформі гусеничної шарнірно-зчленованої амфібії BvS 10 виробництва BAE Systems. У кожному такому комплексі по чотири пускові установки.

За його даними, ракета має ще скромніший радіус дії - дальність ураження цілі до 10 км при висоті до 6 км. Для наведення використовується РЛС Giraffe у передній частині машини, вона має дальність виявлення цілей до 25 км та висоту - до 10 км.

Таким чином, основні відмінності SLS від SLM зводяться до дальності ураження ракети та принципу наведення на ціль. Важливий плюс обох - вертикальний запуск, який унеможливлює наявність мертвих зон над самими ЗРК.