Новий iPhone, MacBook з OLED-дисплеєм і ШІ-аксесуари: розкрито плани Apple

Нова стратегія iPhone: розділений реліз та Liquid Glass

Восени Apple відійде від звичного формату презентації чотирьох моделей гаджетів одночасно. У вересні 2026 року компанія планує показати лише преміальний сегмент: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та перший гнучкий смартфон, брендований як iPhone Ultra.

Технічні особливості Pro-серії 2026 року:

Процесор Apple A20 Pro виготовлений за 2-нм техпроцесом компанії TSMC.

виготовлений за 2-нм техпроцесом компанії TSMC. Виріз Dynamic Island , зменшений за рахунок перенесення компонентів під екран.

, зменшений за рахунок перенесення компонентів під екран. Основна камера з керованою змінною апертурою.

Базові версії смартфонів затримаються. Реліз iPhone 18, iPhone 18e та iPhone Air 2 з подвійною камерою на базі стандартного чипа A20 очікується лише у першому кварталі 2027 року.

Найбільш радикальні візуальні зміни заплановані на вересень 2027 року до ювілею лінійки. Компанія розробляє повністю безрамковий дизайн під робочою назвою Liquid Glass.

Аналітики прогнозують, що Apple пропустить назву iPhone 19 Pro, презентувавши замість неї серію iPhone 20 Pro або iPhone XX.

Розумні годинники та планшети з підтримкою ШІ

У сегменті Wearables на вересень 2026 року заплановано оновлення двох моделей годинників. Apple Watch Series 12 отримає продуктивніший процесор S11 та інтегрований сканер Touch ID.

Своєю чергою, преміальна модель Apple Watch Ultra 4 вийде з повністю оновленим дизайном корпусу.

Бюджетні та середні моделі планшетів восени 2026 року отримають повноцінну сумісність із платформою Apple Intelligence:

Базовий iPad 12 оснастять процесором на рівні A18 або A19.

Компактний iPad Mini 8 перейде на чипи A19 Pro або A20 Pro та отримає OLED-екран і захист від вологи.

Покоління комп'ютерів Apple M6 та редизайн MacBook Pro

Протягом кінця 2026 - початку 2027 років Apple повністю оновить ПК та ноутбуки. На ринок вийдуть новий Mac mini на чипах M5 та M5 Pro, iMac з базовим M5, а також високопродуктивна робоча станція Mac Studio, конфігурації якої підтримуватимуть процесори аж до M6 Ultra.

Головною апаратною новинкою стане MacBook Pro, редизайн якого відкладали кілька років. Ноутбук отримає значно тонший корпус і вперше буде оснащений сенсорним OLED-дисплеєм із підтримкою Dynamic Island.

Новинка працюватиме на процесорах сімейства M6, а на ринку модель може з'явитися під комерційною назвою MacBook Ultra.

Розширення екосистеми ШІ-пристроїв

Апаратний розвиток Apple Intelligence вийде за межі стандартних смартфонів і ПК. Компанія готує лінійку спеціалізованих ШІ-аксесуарів.

Так найближчим часом очікується реліз навушників AirPods із вбудованими камерами для сканування простору навколо користувача.

Смарт-окуляри Apple Glasses мають з'явитися у 2027 році.

У довгострокових планах розробки, орієнтовно на 2028 рік, значиться настільний смарт-робот для домашньої автоматизації, який доповнить оновлені версії HomePod, HomePod Mini, Apple TV та центрального хаба розумного дому.

"2026, а особливо ювілейний 2027 рік, будуть особливо захопливими для шанувальників Apple, які можуть очікувати на надзвичайно велику кількість новинок у перші місяці роботи нового генерального директора [Джона Тернуса - ред.]", - резюмує Марк Гурман.