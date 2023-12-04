Новий глава МЗС Британії їде до США говорити про Україну

Девід Кемерон під час свого першого візиту до Вашингтона на посаді глави МЗС Британії має намір переконати США у необхідності посилити військову та фінансову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, зараз в американських політичних колах точаться суперечки щодо допомоги Києву. При цьому він висловив упевненість, що "аргументи на користь того, що європейська безпека - це американська безпека, візьмуть гору".

"Я хочу запевнити їх, що ми дотримуватимемося обраного курсу і мобілізуємо інших союзників також", - зазначив дипломат.

Кемерон також наголосив, що економічний потенціал країн-членів НАТО дозволяє надавати підтримку Україні, проте не використовується повністю.

"Складіть разом усі економіки країн, які підтримують Україну у боротьбі з Росією, і ми перевернемо (Росію – ред.) у співвідношенні тридцять до одного", - додав глава МЗС Британії.

Візит Кемерону до України 16 листопада

Раніше повідомлялося, що новий глава МЗС Британії відвідав Україну 16 листопада. У ході свого неанонсованого візиту Девід Кемерон заявив про подальшу довгострокову підтримку України – зокрема, в оборонній сфері.

Британський чиновник під час свого першого закордонного візиту на посаді глави МЗС зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, своїм колегою Дмитром Кулебою та віце-прем'єром Ольгою Стефанішиною.

Більш детально про візит британського міністра Кемерона до України 16 листопада та його зустрічі з топ-чиновниками та президентом Володимиром Зеленським - читайте у матеріалі РБК-Україна .