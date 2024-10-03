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Новий генсек НАТО обговорив із главою МЗС Польщі посилення ППО України

Четвер 03 жовтня 2024 06:04
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Новий генсек НАТО обговорив із главою МЗС Польщі посилення ППО України Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У середу, 2 жовтня, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський провів першу розмову з новим генсеком НАТО Марком Рютте. Під час бесіди, зокрема, мова йшла про Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт польського зовнішньополітичного відомства.

"Під час бесіди, яка розпочалася з привітань із вступом на посаду, обговорювалася поточна ситуація в Україні, перспективи розширення НАТО та загострення ситуації на Близькому Сході", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, новий генеральний секретар НАТО подякував Польщі за її зусилля з підтримки України, а також наголосив на гострій необхідності у зміцненні систем ППО України та покращенні логістик ЗСУ.

Обидва політики зійшлися на думці, що російські ракети та безпілотники, які порушують кордони країн НАТО і над якими армія РФ втрачає контроль, стають проблемою.

Говорячи про конфлікт на Близькому Сході, Марк Рютте акцентував увагу на численних військових контингентах держав-членів НАТО та країн-кандидатів у НАТО, розміщених у зоні конфлікту, для яких ситуація може становити загрозу.

Також на сайті МЗС Польщі сказано, що від імені прем'єр-міністра Дональда Туска міністр Сікорський запросив нового генерального секретаря НАТО відвідати Варшаву.

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