Новий генсек НАТО. Хто такий Марк Рютте і яка його позиція щодо України

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Новий генсек НАТО вступає на посаду

Влітку цього року стало відомо, що Марк Рютте обійме посаду нового генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору. Після тривалих перемовин та подолання незгоди Угорщини, Туреччини й Словаччини його кандидатуру підтримали всі союзники.

Рютте приступає до роботи в Альянсі в день закінчення повноважень його попередника Єнса Столтенберга – 1 жовтня 2024. З цього приводу у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі запланована низка заходів:

о 10:00 (за Києвом) розпочнеться офіційна церемонія з покладанням квітів зі спільним виходом Рютте та Столтенберга;

об 11:00 – передача повноважень у Північноатлантичній раді;

об 11:35 – короткі звернення нового та колишнього генсеків до персоналу;

о 12:30 – пресконференція Марка Рютте як очільника НАТО.

Фото: Рютте очолить НАТО 1 жовтня 2024 (Getty Images)

Новий генеральний секретар працюватиме на посаді щонайменше наступні 4 роки, але термін його повноважень за згодою всіх сторін може бути подовжений.

До прикладу, Єнс Столтенберг очолював Альянс 10 років внаслідок 4 відтермінувань. Востаннє його повноваження продовжували, щоб зберегти стабільність НАТО на тлі війни РФ в Україні.

Що відомо про Марка Рютте

Новому генсеку НАТО 57 років. Він народився в Гаазі (Нідерланди) в багатодітній родині, був наймолодшим із 7 дітей. Його батько працював у торговій компанії, а мати – секретаркою.

У юні роки мріяв стати музикантом, проте вступив до Лейденського університету та здобув ступінь магістра з історії. Під час навчання займався громадською діяльністю.

Брав активну участь у молодіжному русі Народної партії за свободу і демократію, та навіть очолював його впродовж 3-х років. На початку 1990-х був головою ради партії.

Деякий час Марк Рютте працював у корпорації Unilever, був менеджером із персоналу в одній із дочірніх компаній. Водночас він не полишав політичної діяльності. Був спостерігачем від Народної партії за свободу і демократію на виборах у 2002-му.

Згодом обіймав посади Держсекретаря із соціальних питань та зайнятості, Держсекретаря з вищої освіти, науки та культури.

У 2006-му році очолив Народну партію за свободу і демократію, а у 2010 був призначений прем'єр-міністром Нідерландів. Його переобирали на посаду 4 рази, і загалом Марк Рютте був головою уряду майже 14 років (2010-2024).

Фото: Рютте 14 років був прем'єром Нідерландів (Getty Images)

За час своєї політичної кар'єри прем'єр Нідерландів неодноразово демонстрував здатність очолювати різноманітні коаліції та залагоджувати політичні суперечки. Видання Reuters писало, що Рютте називають "тефлоновим Майком" за прагматизм та вміння знаходити консенсуси у складних питаннях.

Марк Рютте давно заручився підтримкою Єнса Столтенберга, який називав його своїм "близьким другом" та "сильним кандидатом на посаду нового генсека НАТО". Також нідерландський політик налагодив стосунки з президентом США Джо Байденом та іншими членами Альянсу.

Крім того, він став одним із небагатьох лідерів Європи, які намагалися підтримувати стабільні відносини з Дональдом Трампом. Як писало Politico, Рютте отримав прізвисько "заклинатель Трампа" після того, як у 2018 році він зміг заспокоїти тодішнього американського лідера, коли той нарікав на недостатні оборонні витрати з боку європейських союзників НАТО.

При цьому ймовірне повернення Трампа у крісло президента США після виборів у листопаді 2024 може стати одним із головних викликів для Рютте як генсека НАТО, адже Трамп багато разів скептично висловлювався щодо Альянсу.

Серед інших викликів для нового генсека видання Politico зазначає:

забезпечення дотримання вимог союзниками щодо збільшення видатків на оборону;

подолання невдоволень східного флангу НАТО (країни Балтії), які можуть вимагати збільшення представництва в Альянсі;

необхідність переконання у "життєздатності" НАТО не тільки Трампа, якщо той стане наступним президентом США, але також європейських політиків;

і одне з найголовніших завдань – протистояння російській агресії та підтримка України.

Більше про те, як Рютте йшов до нової посади та з якими викликами йому доведеться зіткнутися, можна прочитати в окремому матеріалі.

Вірний союзник? Позиція Рютте щодо війни в Україні

Марк Рютте підтримував Україну від початку війни та гостро критикував російського лідера Володимира Путіна. Reuters, нідерландський політик є вірним союзником України та прихильником п

Він почав активно виступати проти дій РФ після авіакатастрофи літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донецькою областю у 2014 році, коли більшість

Під час повномасштабного вторгнення РФ як прем'єр Нідерландів Рютте став одним з ініціаторів коаліції винищувачів. Нідерланди – перша країна, яка передала F-16 Україні у липні 2024. Також Марк Рютте підтримав коаліції з постачання танків, посилення протиповітряної оборони тощо.

Щодо членства України в НАТО Марк Рютте заявляв, що перспектива вступу є, але коли це станеться неможливо сказати.

"Ми вже раніше казали, що така перспектива є. Питання лише в тому, який крок буде наступним? До чого ми прийдемо, так це, в будь-якому випадку, я так думаю, це те, що ми піднімемо Україну до рівня НАТО з погляду стандартів НАТО... І тоді, звичайно, постає питання, коли це станеться? Зараз це неможливо передбачити. Про це дійсно можна говорити лише в майбутньому", – зазначив він під час саміту у Вільнюсі у 2023 році.

Фото: Марк Рютте виступає на підтримку України (Getty Images)

За сприяння Марка Рютте у квітні 2024 в Гаазі відбулася конференція Justice for Ukraine, в ході якої 44 країни-учасниці підтримали створення спецтрибуналу щодо злочинної російської агресії та ініціативу щодо використання заморожених активів РФ на користь України. Зокрема за підсумками конференції був запущений "Реєстр збитків", спричинених війною РФ в Україні.

Прем'єр Нідерландів неодноразово відвідував Україну. Навесні 2024 у Харкові Марк Рютте і Володимир Зеленський підписали угоду про гарантії безпеки між країнами.

У документі зафіксовано надання з боку Нідерландів військової допомоги на 2 млрд євро у 2024-му й продовження підтримки протягом наступних 10 років. Згодом Нідерланди виділили додатково ще 1 млрд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації NOS, Reuters, Politico, дані з офіційного сайту НАТО, інформація з Wikipedia.