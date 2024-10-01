Новий генсек НАТО. Хто такий Марк Рютте і яка його позиція щодо України

Марк Рютте розпочинає роботу на посаді генерального секретаря НАТО сьогодні, 1 жовтня. Колишній прем'єр Нідерландів змінить Єнса Столтенберга, який очолював безпековий Альянс впродовж останніх 10 років.
РБК-Україна розповідає докладніше про нового генсека НАТО в матеріалі нижче.
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Влітку цього року стало відомо, що Марк Рютте обійме посаду нового генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору. Після тривалих перемовин та подолання незгоди Угорщини, Туреччини й Словаччини його кандидатуру підтримали всі союзники.
Рютте приступає до роботи в Альянсі в день закінчення повноважень його попередника Єнса Столтенберга – 1 жовтня 2024. З цього приводу у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі запланована низка заходів:
Новий генеральний секретар працюватиме на посаді щонайменше наступні 4 роки, але термін його повноважень за згодою всіх сторін може бути подовжений.
До прикладу, Єнс Столтенберг очолював Альянс 10 років внаслідок 4 відтермінувань. Востаннє його повноваження продовжували, щоб зберегти стабільність НАТО на тлі війни РФ в Україні.
Новому генсеку НАТО 57 років. Він народився в Гаазі (Нідерланди) в багатодітній родині, був наймолодшим із 7 дітей. Його батько працював у торговій компанії, а мати – секретаркою.
У юні роки мріяв стати музикантом, проте вступив до Лейденського університету та здобув ступінь магістра з історії. Під час навчання займався громадською діяльністю.
Брав активну участь у молодіжному русі Народної партії за свободу і демократію, та навіть очолював його впродовж 3-х років. На початку 1990-х був головою ради партії.
Деякий час Марк Рютте працював у корпорації Unilever, був менеджером із персоналу в одній із дочірніх компаній. Водночас він не полишав політичної діяльності. Був спостерігачем від Народної партії за свободу і демократію на виборах у 2002-му.
Згодом обіймав посади Держсекретаря із соціальних питань та зайнятості, Держсекретаря з вищої освіти, науки та культури.
У 2006-му році очолив Народну партію за свободу і демократію, а у 2010 був призначений прем'єр-міністром Нідерландів. Його переобирали на посаду 4 рази, і загалом Марк Рютте був головою уряду майже 14 років (2010-2024).
За час своєї політичної кар'єри прем'єр Нідерландів неодноразово демонстрував здатність очолювати різноманітні коаліції та залагоджувати політичні суперечки. Видання Reuters писало, що Рютте називають "тефлоновим Майком" за прагматизм та вміння знаходити консенсуси у складних питаннях.
Марк Рютте давно заручився підтримкою Єнса Столтенберга, який називав його своїм "близьким другом" та "сильним кандидатом на посаду нового генсека НАТО". Також нідерландський політик налагодив стосунки з президентом США Джо Байденом та іншими членами Альянсу.
Крім того, він став одним із небагатьох лідерів Європи, які намагалися підтримувати стабільні відносини з Дональдом Трампом. Як писало Politico, Рютте отримав прізвисько "заклинатель Трампа" після того, як у 2018 році він зміг заспокоїти тодішнього американського лідера, коли той нарікав на недостатні оборонні витрати з боку європейських союзників НАТО.
При цьому ймовірне повернення Трампа у крісло президента США після виборів у листопаді 2024 може стати одним із головних викликів для Рютте як генсека НАТО, адже Трамп багато разів скептично висловлювався щодо Альянсу.
Серед інших викликів для нового генсека видання Politico зазначає:
Більше про те, як Рютте йшов до нової посади та з якими викликами йому доведеться зіткнутися, можна прочитати в окремому матеріалі.
Марк Рютте підтримував Україну від початку війни та гостро критикував російського лідера Володимира Путіна. Reuters, нідерландський політик є вірним союзником України та прихильником п
Він почав активно виступати проти дій РФ після авіакатастрофи літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донецькою областю у 2014 році, коли більшість
Під час повномасштабного вторгнення РФ як прем'єр Нідерландів Рютте став одним з ініціаторів коаліції винищувачів. Нідерланди – перша країна, яка передала F-16 Україні у липні 2024. Також Марк Рютте підтримав коаліції з постачання танків, посилення протиповітряної оборони тощо.
Щодо членства України в НАТО Марк Рютте заявляв, що перспектива вступу є, але коли це станеться неможливо сказати.
"Ми вже раніше казали, що така перспектива є. Питання лише в тому, який крок буде наступним? До чого ми прийдемо, так це, в будь-якому випадку, я так думаю, це те, що ми піднімемо Україну до рівня НАТО з погляду стандартів НАТО... І тоді, звичайно, постає питання, коли це станеться? Зараз це неможливо передбачити. Про це дійсно можна говорити лише в майбутньому", – зазначив він під час саміту у Вільнюсі у 2023 році.
За сприяння Марка Рютте у квітні 2024 в Гаазі відбулася конференція Justice for Ukraine, в ході якої 44 країни-учасниці підтримали створення спецтрибуналу щодо злочинної російської агресії та ініціативу щодо використання заморожених активів РФ на користь України. Зокрема за підсумками конференції був запущений "Реєстр збитків", спричинених війною РФ в Україні.
Прем'єр Нідерландів неодноразово відвідував Україну. Навесні 2024 у Харкові Марк Рютте і Володимир Зеленський підписали угоду про гарантії безпеки між країнами.
У документі зафіксовано надання з боку Нідерландів військової допомоги на 2 млрд євро у 2024-му й продовження підтримки протягом наступних 10 років. Згодом Нідерланди виділили додатково ще 1 млрд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення.
При підготовці матеріалу використовувалися: публікації NOS, Reuters, Politico, дані з офіційного сайту НАТО, інформація з Wikipedia.