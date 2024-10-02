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Новий електричний кросовер Skoda Elroq показали офіційно: названо ціни та характеристики

Середа 02 жовтня 2024 09:10
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Новий електричний кросовер Skoda Elroq показали офіційно: названо ціни та характеристики Фото: Skoda Elroq показали офіційно (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Skoda представила вже багато раз анонсований компактний електричний кросовер Elroq. Дебют новинки відбувся на набережній Праги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Skoda.

Зовнішність авто виконана у новому фірмовому стилі Modern Solid, але у багатьох елементах дизайну впізнаються інші серійні моделі бренду. Приємно, що Skoda не відмовилася від фізичних кнопок, оскільки під вентиляційними отворами є ряд апаратних клавіш.

Роль мультимедіа виконує 13-дюймова інформаційно-розважальна система. Традиційно для Skoda, новинка має найбільший багажник у своєму сегменті об’ємом 470 літрів. Якщо скласти заднє сидіння, то цей об’єм збільшиться до 1580 літрів.

Новий електричний кросовер Skoda Elroq показали офіційно: названо ціни та характеристики

Elroq доступний у варіантах із заднім та повним приводом із конфігураціями з одним та двома двигунами відповідно. Базова модель Elroq 50 має 168 кінських сил. За ним слідує Elroq 60 середнього рівня з потужністю 201 к.с, більш дорогий варіант Elroq 85 має силову установку потужністю 282 к.с.

Новий електричний кросовер Skoda Elroq показали офіційно: названо ціни та характеристики

На вершині модельної лінійки знаходиться Elroq 85x з додатковим електродвигуном, встановленим на передній осі, що забезпечує повний привід. Skoda поки що не ділиться даними про потужність, але згадує, що повнопривідний варіант надійде в продаж пізніше 2025 року. Залежно від версії, новий електромобіль постачається з акумуляторами трьох розмірів із корисною ємністю 52, 59 та 77 кВт*год.

Новий електричний кросовер Skoda Elroq показали офіційно: названо ціни та характеристики

Найбільша батарея зарезервована для Elroq 85 і 85x і підтримує зарядку потужністю до 175 кВт. Для поповнення заряду акумулятора з 10% до 80% за допомогою станції постійного струму потрібно 28 хвилин. Запас ходу нового кросовера може сягати до 560 км у задньопривідній версії Elroq 85.

При довжині 4480 мм, ширині 1884 мм і висоті 1654 мм новий Elroq значно менший за Enyaq. Skoda стверджує, що автомобіль важить 1949 кілограмів. Зазначається, що ціни на новинку у Європі стартують від 33 900 євро.

Версия First EditionНовий електричний кросовер Skoda Elroq показали офіційно: названо ціни та характеристики

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