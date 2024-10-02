Новый электрический кроссовер Skoda Elroq показали официально: названы цены и характеристики

Компания Skoda представила уже много раз анонсированный компактный электрический кроссовер Elroq. Дебют новинки прошел на набережной Праги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Skoda.

Облик авто выполнен в новом фирменном стиле Modern Solid, но во многих элементах дизайна узнаются другие серийные модели бренда. Приятно, что Skoda не отказалась от физических кнопок, поскольку под вентиляционными отверстиями есть ряд аппаратных клавиш.

Роль мультимедиа выполняет 13-дюймовая информационно развлекательная система. Традиционно для Skoda, новинка имеет самый большой багажник в своем сегменте объемом 470 литров. Если сложить заднее сиденье, то этот объем увеличится до 1580 литров.

Elroq доступен в вариантах с задним и полным приводом с конфигурациями с одним и двумя двигателями соответственно. Базовая модель Elroq 50 имеет 168 лошадиных сил. За ним следует Elroq 60 среднего уровня с мощностью 201 л.с., более дорогой вариант Elroq 85 имеет силовую установку мощностью 282 л.с.

На вершине модельной линейки находится Elroq 85x с дополнительным электродвигателем, установленным на передней оси, обеспечивающей полный привод. Skoda пока не делится данными о мощности, но упоминает, что полноприводный вариант поступит в продажу позже 2025 года. В зависимости от версии новый электромобиль поставляется с аккумуляторами трех размеров с полезной емкостью 52, 59 и 77 кВт*ч.

Самая большая батарея зарезервирована для Elroq 85 и 85x и поддерживает зарядку мощностью до 175 кВт. Для пополнения заряда аккумулятора с 10 до 80% с помощью станции постоянного тока требуется 28 минут. Запас хода нового кроссовера может достигать 560 км в заднеприводной версии Elroq 85.

При длине 4480 мм, ширине 1884 мм и высоте 1654 мм новый Elroq значительно меньше Enyaq. Skoda утверждает, что автомобиль весит 1949 кг. Цены на новинку в Европе стартуют от 33 900 евро.