ua en ru
Ср, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новый электрический кроссовер Skoda Elroq показали официально: названы цены и характеристики

Среда 02 октября 2024 09:10
UA EN RU
Новый электрический кроссовер Skoda Elroq показали официально: названы цены и характеристики Фото: Skoda Elroq показали официально (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Skoda представила уже много раз анонсированный компактный электрический кроссовер Elroq. Дебют новинки прошел на набережной Праги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Skoda.

Облик авто выполнен в новом фирменном стиле Modern Solid, но во многих элементах дизайна узнаются другие серийные модели бренда. Приятно, что Skoda не отказалась от физических кнопок, поскольку под вентиляционными отверстиями есть ряд аппаратных клавиш.

Роль мультимедиа выполняет 13-дюймовая информационно развлекательная система. Традиционно для Skoda, новинка имеет самый большой багажник в своем сегменте объемом 470 литров. Если сложить заднее сиденье, то этот объем увеличится до 1580 литров.

Новый электрический кроссовер Skoda Elroq показали официально: названы цены и характеристики

Elroq доступен в вариантах с задним и полным приводом с конфигурациями с одним и двумя двигателями соответственно. Базовая модель Elroq 50 имеет 168 лошадиных сил. За ним следует Elroq 60 среднего уровня с мощностью 201 л.с., более дорогой вариант Elroq 85 имеет силовую установку мощностью 282 л.с.

Новый электрический кроссовер Skoda Elroq показали официально: названы цены и характеристики

На вершине модельной линейки находится Elroq 85x с дополнительным электродвигателем, установленным на передней оси, обеспечивающей полный привод. Skoda пока не делится данными о мощности, но упоминает, что полноприводный вариант поступит в продажу позже 2025 года. В зависимости от версии новый электромобиль поставляется с аккумуляторами трех размеров с полезной емкостью 52, 59 и 77 кВт*ч.

Новый электрический кроссовер Skoda Elroq показали официально: названы цены и характеристики

Самая большая батарея зарезервирована для Elroq 85 и 85x и поддерживает зарядку мощностью до 175 кВт. Для пополнения заряда аккумулятора с 10 до 80% с помощью станции постоянного тока требуется 28 минут. Запас хода нового кроссовера может достигать 560 км в заднеприводной версии Elroq 85.

При длине 4480 мм, ширине 1884 мм и высоте 1654 мм новый Elroq значительно меньше Enyaq. Skoda утверждает, что автомобиль весит 1949 кг. Цены на новинку в Европе стартуют от 33 900 евро.

Версия First EditionНовый электрический кроссовер Skoda Elroq показали официально: названы цены и характеристики

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Skoda Электромобили
NEWS
Россияне, вероятно, захватили Угледар, - ISW
Россияне, вероятно, захватили Угледар, - ISW
DAILY
Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов