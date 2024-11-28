Новий Duster, заміна Logan та кросовер: Renault в Україні презентувало одразу три новинки

Перша новинка це – Renault Taliant. Міський седан може похвалитись найкращим в класі об’ємом багажного відділення – 510 літрів. Taliant матиме бензиновий двигун об’ємом 1,0 літра потужністю 100 сил та 2 рівні комплектації: authentic і evolution. Також на вибір запропоновано два види трансмісії: механічна (MT5) та автоматична (CVT).

Ціни на новинку з механічною коробкою передач починаються від 629 900 грн. Старт продажів – у другій половині січня 2025 року, але замовлення можна робити вже сьогодні.

Друга новинка – це Renault Duster. Третє покоління легендарного кросовера отримав нову платформу CMF-B. Вперше для моделі авто пропонується з технологією mild hybrid. Гібридна машина має систему повного приводу та потужний бензиновий двигун на 150 к.с. у поєднанні з роботизованою трансмісією EDC. Також для машини доступні добре відомий дизельний двигун і базова бензинова версія.

Duster матиме 3 рівні комплектації: authentic, evolution, techno, версії з переднім і повним приводом. Стартова ціна Renault Duster – від 829 900 грн. Старт продажів новинки запланований у другій половині січня 2025 року, але замовлення можна робити вже сьогодні.

Renault Kardian – це компактний кросовер з бензиновим двигуном об’ємом 1.0 л на 100 сил. Авто має 2 рівні комплектації: evolution і techno і 2 види трансмісії: механічну та автоматична (CVT).

Старт продажів – у березні 2025 року, тоді ж будуть оголошені ціни нового кросовера в модельному ряді Renault.