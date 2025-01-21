Новий держсекретар США зробив заяву щодо закінчення війни в Україні

За його словами, припинення війни Росії проти України стане офіційною політикою адміністрації Дональда Трампа.

"Єдиний спосіб, яким подібні конфлікти закінчуються... не публічними заявами. Вони закінчуються жорсткою, енергійною дипломатією, яку США прагнуть використати в надії покласти край цьому конфлікту, таким чином, який забезпечить безпеку України та наших партнерів у регіоні, але зупинить вбивства, смерть та руйнування, які ми спостерігаємо вже досить давно", - заявив Рубіо.

Також Рубіо пообіцяв, що проводитиме зовнішню політику Трампа щодо "сприяння національним інтересам цієї країни". Також ще однією метою політики буде "сприяння миру, звісно миру через силу, і без відмови від наших цінностей".

Інавгурація Трампа

Вчора, 20 січня, Дональд Трамп офіційно став президентом США. Після цього Трамп пообіцяв запровадити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою, депортувати зі США "злочинців" і оголосити надзвичайну ситуацію в галузі енергетики.

Цікаво і те, що у своїй промові Трамп не сказав нічого про плани завершити війну між Україною та Росією, хоч під час передвиборчої кампанії запевняв, що він знайде рішення за 24 години.