Новий депозит від ПУМБ – підвищені відсотки та можливість отримати 15 тис. грн винагороди

З 15 квітня по 31 травня 2024 року ПУМБ пропонує депозит "15 ПРО МАКС". Серед переваг депозиту - підвищена* відсоткова ставка, строк дії депозиту 3 або 6 місяців та можливість прийняти участь у розіграші одного з 15 щедрих заохочень по 15 тисяч гривень кожен.

ПУМБ – один з найстійкіших банків України який вчасно виконує усі зобов’язання перед клієнтами та державою. Так, згідно з даними інвестиційної компанії Dragon Capital у березні 2024 року ПУМБ посів перше місце в рейтингу найстійкіших банків України серед вітчизняних банків із приватним капіталом.

Умови депозиту "15 ПРО МАКС":

Валюта: UAH

Строк: 3 та 6 місяців

Мінімальна сума: від 500 грн

Ставка: до 15% річних

Поповнення: без обмежень

Часткове зняття / дострокове розірвання / автопролонгація / програма лояльності – не передбачені

Умови участі: кожен клієнт банка, який відкриє депозит "15 ПРО МАКС" у період з 15.04.2024 по 31.05.2024 на суму від 10 тис. грн, автоматично приймає участь у розіграші 15 заохочень по 15 тис. грн кожне. Щотижнево буде розігруватись 2 заохочення, в останній тиждень акції буде розіграно одразу 3 призи. Банк заплатить усі податки та збори, тож клієнти, які виграють в акції, отримають поповнення депозиту "15 ПРО МАКС" на суму 15 тис. грн повністю.

Розіграш буде проведено за допомогою сервісу random.org. Правила акції.

Нагадуємо, що за даними НБУ станом на 1.03.2024, ПУМБ входить до ТОП-5 українських банків за розміром депозитного портфелю в усіх валютах та до ТОП-3 за розміром строкового депозитного портфелю у гривні. Також, банк постійно допомагає країні та армії. Так, з моменту повномасштабного вторгнення банк перерахував до державного бюджету понад 6,5 млрд грн, увійшовши до ТОП-5 найбільших платників податків у банківському секторі. Витрати ПУМБ на допомогу силам безпеки та оборони, волонтерські проєкти, допомогу постраждалим від війни та інші соціальні ініціативи склали понад 471 млн грн. Із них на підтримку захисників було виділено понад 169 млн грн.

*порівняно із іншими строковими депозитами ПУМБ з правом поповнення