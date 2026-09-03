Новий чип Apple вперше показали зсередини: що чекає на наступні iPhone

Рекордний відеоприскорювач та потужність ядер

Згідно з маркуванням на знімку кристала, процесор A20 Pro отримає 7 графічних ядер.

Це робить його найбільшим відеоприскорювачем, який Apple коли-небудь інтегрувала в мобільні чипи, порівняно з 6 ядрами в A19 Pro.

Технічні оглядачі вважають, що такий крок необхідний компанії для збереження конкурентоспроможності на тлі зростання продуктивності рішень для Android.

Центральний процесор збереже шестиядерну структуру, а саме:

Продуктивність: два високоефективні ядра ділять між собою 16 МБ кеш-пам'яті L2, що відповідає показникам попереднього покоління.

Енергоефективність: чотири енергоефективні ядра отримали збільшений кеш L2 обсягом 8 МБ - це на 2 МБ більше, ніж у чипі A19 Pro.

Мікросхема нового чипа (скриншот: Weibo)

Читайте більше: iOS 27 вже на підході: що зміниться на мільйонах iPhone після великого оновлення

Чого чекати найближчим часом?

Схема кристала підтверджує чутки про зміну компонування чипа. Модулі оперативної пам'яті тепер розміщені поруч із процесором, а не поверх нього.

Замість переходу на LPDDR6 Apple зберегла стандарт LPDDR5X, але розширила шину пам'яті до 96 бітів.

Зображення не містить позначок нейронного процесора (NPU) чи блоку обробки зображень (ISP).

Однак експерти припускають можливе подвоєння розмірів NPU за аналогією з процесором Apple M6 - це пояснює зміщення центрального процесора на кристалі.

Очікується, що процесор A20 Pro дебютує в смартфонах iPhone 18 Pro та першому гнучкому iPhone, анонс яких заплановано на 9 вересня.