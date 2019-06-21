Новинский заявил, что "языковой" закон будет отменен

Глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и народный депутат Александр Долженков от имени 51 народного депутата Украины передали в Конституционный суд Украины (КСУ) представление о признании противоречащим Конституции закона об обеспечении функционировании украинского языка как государственного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Оппоблока".

По мнению авторов представления, закон нарушает гарантированное Конституцией право граждан говорить и обучаться на родном языке и дискриминирует граждан по языковому признаку, фактически вводя запрет на использование русского языка и языков других национальных меньшинств.

В "Оппоблоке" подчеркнули, что русский язык на законодательном уровне полностью исключается из трудовых отношений, из сферы образования, сферы науки, сферы культуры, СМИ, сферы публичных мероприятий, сферы обслуживания потребителей, спорта, телекоммуникаций и связи, документооборота, переписки и других сфер жизни граждан, в которых не допустимо обязывать их использовать тот или иной язык.

Как отметил Долженков, Конституция Украины и международные договоры гарантируют свободное развитие, использование и защиту языков всех наций, проживающих на территории Украины.

"Закон дискриминирует по языковому признаку 40% всего населения страны - русскоязычных украинцев, называя их национальным меньшинством. Наряду с украинским языком закон предполагает функционирование только крымскотатарского языка, английского языка и других официальных языков ЕС, которые не распространены в Украине. Мы будем защищать эти нарушенные права наших избирателей", — заявил он.

Новинский, комментируя конституционное представление, подчеркнул, что в вопросе языков многонациональной двуязычной страны, какой является Украина, "мы стоим на позиции соблюдения конституционных прав".

"Мы за украинский язык как государственный, за развитие русского языка, за доступ к образованию на родных языках национальных меньшинств. Но мы против разжигания в Украине еще и языковой войны. Языковой законопроект был принят с грубыми нарушениями, вынесен на голосование, нарушив четко описанную Регламентом процедуру. Также зафиксированы многочисленные факты кнопкодавства, из-за чего, напомню, год назад Конституционный суд отменил предыдущий языковый закон", - отметил Новинский.