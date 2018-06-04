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Новинский встретился с министром иностранных дел Турции

НовостиПолитика    04.06.2018 - 13:52
Фото: Вадим Новинский и Мевлют Чавушоглу (Facebook, Вадим Новинский)
Фото: Вадим Новинский и Мевлют Чавушоглу (Facebook, Вадим Новинский)

Встреча Новинского и Чавушоглу состоялась в Алании 1 июня

В городе Алания в Турции 1 июня состоялась встреча народного депутата, лидера Партии мира Вадима Новинского с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом Новинский сообщил на своей странице в Facebook.

"Главной темой обсуждения была экономика в двухсторонних отношениях между нашими странами. Обсуждали металлургию, судостроение, инфраструктурные вопросы, вопросы взаимного инвестирования Украины и Турции", - пишет Новинский.

Политик напомнил, что в свое время Чавушоглу возглавлял Парламентскую ассамблею Совета Европы, а также был докладчиком ПАСЕ по вопросу Голодомора 1932-1933 годов, и его со всем основанием можно назвать большим другом нашей страны.

Фото: встреча Новинского и Чавушоглу (Facebook)

Как известно, Новинский неоднократно высказывался о роли инвестиций в экономику Украины. "Экономика Украины никогда не будет работать, пока нет инвесторов, которые будут согласны вложить деньги", - говорил Новинский в эфире телеканала NewsOne.

Самым важным условием для прихода инвестора Новинский считает мир. "Самый первый и прямой путь к росту экономики заключается в мире на Донбассе. Когда мы восстановим свои традиционные рынки, заработают предприятия, которые на юго-востоке практически стоят", - заявлял нардеп.

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Теги публикации: Вадим Новинский, Турция, инвестиции в Украину  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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