Новинський зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини

Зустріч Новинського і Чавушоглу відбулася в Аланії 1 червня

У місті Аланія в Туреччині 1 червня відбулася зустріч народного депутата, лідера Партії миру Вадима Новинського з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Про це Новинський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Головною темою обговорення була економіка в двосторонніх відносинах між нашими країнами. Обговорювали металургію, суднобудування, інфраструктурні питання, питання взаємного інвестування України і Туреччини", - пише Новинський.

Політик нагадав, що у свій час Чавушоглу очолював Парламентську асамблею Ради Європи, а також був доповідачем ПАРЄ з питання Голодомору 1932-1933 років, і його можна назвати великим другом нашої країни.

Фото: зустріч Новинського і Чавушоглу (Facebook)

Як відомо, Новінський неодноразово висловлювався про роль інвестицій в економіку України. "Економіка України ніколи не буде працювати, поки немає інвесторів, які погодяться вкласти гроші", - говорив Новинський в ефірі телеканалу NewsOne.

Найважливішою умовою для приходу інвестора Новинський вважає мир. "Перший і прямий шлях до зростання економіки полягає в мирі на Донбасі. Коли ми відновимо свої традиційні ринки, запрацюють підприємства, які на південному сході практично стоять", - заявляв нардеп.