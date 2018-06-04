Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Новинський зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини

НовиниПолітика    04.06.2018 - 13:52
Фото: Вадим Новинський і Мевлют Чавушоглу (Facebook, Вадим Новинський)
Фото: Вадим Новинський і Мевлют Чавушоглу (Facebook, Вадим Новинський)

Зустріч Новинського і Чавушоглу відбулася в Аланії 1 червня

У місті Аланія в Туреччині 1 червня відбулася зустріч народного депутата, лідера Партії миру Вадима Новинського з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Про це Новинський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Головною темою обговорення була економіка в двосторонніх відносинах між нашими країнами. Обговорювали металургію, суднобудування, інфраструктурні питання, питання взаємного інвестування України і Туреччини", - пише Новинський.

Політик нагадав, що у свій час Чавушоглу очолював Парламентську асамблею Ради Європи, а також був доповідачем ПАРЄ з питання Голодомору 1932-1933 років, і його можна назвати великим другом нашої країни.

Фото: зустріч Новинського і Чавушоглу (Facebook)

Як відомо, Новінський неодноразово висловлювався про роль інвестицій в економіку України. "Економіка України ніколи не буде працювати, поки немає інвесторів, які погодяться вкласти гроші", - говорив Новинський в ефірі телеканалу NewsOne.

Найважливішою умовою для приходу інвестора Новинський вважає мир. "Перший і прямий шлях до зростання економіки полягає в мирі на Донбасі. Коли ми відновимо свої традиційні ринки, запрацюють підприємства, які на південному сході практично стоять", - заявляв нардеп.

У Туреччині заборонили сервіс виклику таксі Uber Посол Туреччини в США повертається до Вашингтона
Теги публікації: Вадим Новинський, Турция, инвестиции в Украину  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top