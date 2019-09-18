Новинский внес в Раду законопроект о языках в Украине

Народный депутат Вадим Новинский, член комитета ВРУ по вопросам реинтеграции Донбасса внес в парламент законопроект "О языках в Украине". Документ зарегистрирован под №1103, сообщает РБК-Украина.

Соавторами выступили народные депутаты Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов, Сергей Магера и Виктория Гриб.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы о регламенте Верховной рады и закон "Об образовании", ряд других законов, целью которых станет либерализация языковой политики в Украине.

Изменения коснутся как работы парламента, так и сферы образования и СМИ. В частности, предлагается установить, что выступающий в Верховной раде может свободно выбирать язык выступления, в том числе выступать на языке нацменьшинства.

Перевод выступления на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат ВРУ. При этом в законопроекте предусмотрено, что заседания Верховной рады, ее комитетов и комиссий, Согласительного совета фракций (депутатских групп) ведутся на государственном языке. Также на государственном языке вносятся на рассмотрение парламента проекты законов, других нормативных актов.

"Языковой закон, который был проголосован Верховной радой VIII созыва, больше раскалывает Украину, чем объединяет ее. И может еще больше углубить пропасть между различными частями Украины, не говоря уже о неконтролируемых Донбассе и Крыме. О том, что идеология пещерного национализма с принудительным использованием одного мировоззрения, одного языка, одного типа поведения является ошибочной для Украины, говорят результаты президентских и парламентских выборов. Поэтому, наше предложение – начать либерализацию языковой политики, проводившейся прошлой властью. Роль украинского языка как государственного не оспаривается, но одновременно мы хотим сделать украинское законодательство менее радикальным по отношению к языкам национальных меньшинств", - пояснил Новинский.

Он добавил, что помимо регламента Рады, вносятся и правки в закон "Об образовании". Предлагается установить, что государство создает условия для получения образования лицам, принадлежащим к коренным народам, национальным меньшинствам Украины, на языке соответствующего меньшинства. А также определить, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, языки меньшинств или другой язык.

"Отмечу, что наш законопроект в отличии от действующего языкового закона, создан на принципиально иной основе. Прежде всего, он не нарушает Конституцию Украины, а наоборот исходит из приоритета прав человека и гарантирует, что каждый украинец, независимо от этнического происхождения, места проживания, религиозных убеждений, имеет право свободно пользоваться любым языком, изучать и поддерживать любой язык, считать себя принадлежащим к одной или более языковых групп. Такой подход соответствует нормам Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и отображает культурное разнообразие Украины", - добавил народный депутат.

Согласно предложению законопроекта, язык СМИ определяется их учредителями в соответствии с учредительными документами.

Телерадиоорганизации Украины смогут по собственному усмотрению вещать на государственном языке или языках меньшинств - как на одном, так и на нескольких языках (сейчас установлено, что телерадиоорганизации осуществляют вещание на государственном языке).