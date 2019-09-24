Новинский внес в Раду проект об отмене "языкового закона"

Фото: Вадим Новинский (facebook.com/OppoblocOfficial)

Зарегистрирован законопроект №1102

Народный депутат Вадим Новинский, член комитета вопросам по реинтеграции Донбасса зарегистрировал законопроект №1102, которым предлагается признать утратившим силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отметил Новинский, действующий языковой закон был подан и рассмотрен аккурат перед президентскими выборами в качестве элемента предвыборной кампании прошлой власти.

Сегодня, по словам политика, потребности в таком законодательстве нет – наоборот, языковая политика в Украине должна быть либерализирована.

"Действующий языковой закон, который был принят, а точнее – продавлен через парламент с многочисленными процедурными нарушениями, продвигался как элемент президентской кампании представителей прошлой власти. Фактически этот закон просто сталкивал лбами украинцев, при этом, как он будет выполняться на практике, какой будет реакция европейских институций, как его воспримут украинцы, проживающие на оккупированных территориях, – все эти вопросы не интересовали прошлое руководство Украины, ведь практическая реализация закона не была главной целью. Выборы давно закончились, но страна обязана выполнять положения закона, какими бы абсурдными они не были", - пояснил Новинский.

По мнению народного депутата, закон о "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" должен быть отменен, поскольку он противоречит ст. 10 Конституции Украины и положениям Европейской хартии региональных языков, которая является частью украинского законодательства.

"Почти половина граждан Украины говорит на двух языках - украинском и русском. Действующий языковой закон называет последних национальным меньшинством и приравнивает к врагам государства, что само по себе является дискриминационным. Есть вопросы и к процедуре его принятия - спикер Андрей Парубий выносил этот вопрос на голосование, нарушив регламент – при чем, ни один раз, и даже не два. Сегодня эта ситуация является предметом рассмотрения в КСУ. Считаю, что украинский народ не делегировал прежней власти права проталкивать закон обманом. Мы никогда не вернем Донбасс и Крым никогда не превратимся в цивилизованное государство, дискриминируя людей по языковому признаку. Наоборот, это приведет к дальнейшей потере доверия граждан как к государству, так и к действующей властной команде, обещавшей во время избирательной кампании изучить языковой закон", - напомнил Новинский.