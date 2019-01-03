Новинский: власть совершает рейдерский захват руками чиновников

Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Новинский призвал нардепов ввести мораторий на изменения конфессиональной принадлежности храмовых сооружений

Руководству национального Киево-Печерского историко-культурного и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедников "даны негласные указания" расторгнуть договора аренды с Украинской православной церковью. Об этом заявил народный депутат, глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, передает РБК-Украина.

Политик утверждает, что руками служащих этих музеев власть совершает рейдерский захват двух православных святынь - Киево-Печерской и Почаевской лавр. Также, по его информации, областные и районные администрации получили от Министерства культуры инструкции об организации массовых переходов общин в ПЦУ в регионах.

"Если украинские суды своими решениями легализуют рейдерство - это будет сигналом, что возможности украинского правосудия для защиты прав верующих исчерпаны. Мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека", - обещает Новинский.

Политик уверен, что права верующих - базовые права, гарантированные украинской Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека. А власть, по его мнению, продолжает грубо нарушать их, дискриминировать граждан по религиозному признаку, лишать права на свободу совести и вмешиваться в церковные дела. Также, по мнению Новинского, государственный аппарат работает на уничтожение единственной в Украине канонической православной конфессии - Украинской православной церкви.

Новинский также обратился к коллегам-депутатам Верховной рады Украины: "Если сегодня мы позволим бросить Украину в бездну искусственно созданного межправославного конфликта, то права называться парламентом у нас больше не будет. Призываю вас проголосовать инициированный "Оппозиционным блоком" проект постановления о моратории на изменения конфессиональной принадлежности храмовых сооружений до конца 2019 года".

"Мы будем защищать наши православные святыни всеми законными способами. Но сегодня речь идет не только о собственности одной конфессии. Соблюдение базовых прав человека отличает цивилизованное государство от средневекового, поэтому речь сегодня идет и о будущем Украины как демократического государства", - заявил он.