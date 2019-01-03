Новинський: влада здійснює рейдерське захоплення руками чиновників

Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

Новинський закликав нардепів ввести мораторій на зміни конфесійної приналежності храмових споруд

Керівництву національного Києво-Печерського історико-культурного та Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідників "дані негласні вказівки" розірвати договори оренди з Українською православною церквою. Про це заявив народний депутат, глава фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, передає РБК-Україна.

Політик стверджує, що руками службовців цих музеїв влада здійснює рейдерське захоплення двох православних святинь - Києво-Печерської та Почаївської лавр. Також, за його інформацією, обласні і районні адміністрації отримали від Міністерства культури інструкції про організацію масових переходів громад в ПЦУ в регіонах.

"Якщо українські суди своїми рішеннями легалізують рейдерство - це буде сигналом, що можливості українського правосуддя для захисту прав віруючих вичерпані. Ми будемо звертатися в Європейський суд з прав людини", - обіцяє Новинський.

Політик упевнений, що права віруючих - базові права, гарантовані українською Конституцією та Європейською конвенцією з прав людини. А влада, на його думку, продовжує грубо порушувати їх, дискримінувати громадян за релігійною ознакою, позбавляти права на свободу совісті і втручатися в церковні справи. Також, на думку Новинського, державний апарат працює на знищення єдиної в Україні канонічної православної конфесії - Української православної церкви.

Новинський також звернувся до колег-депутатів Верховної ради України: "Якщо сьогодні ми дозволимо кинути Україну в безодню штучно створеного міжправославного конфлікту, то права називатися парламентом у нас більше не буде. Закликаю вас проголосувати ініційований "Опозиційним блоком" проект постанови про мораторій на зміни конфесійної приналежності храмових споруд до кінця 2019 року".

"Ми будемо захищати наші православні святині всіма законними способами. Але сьогодні мова йде не тільки про власність однієї конфесії. Дотримання базових прав людини відрізняє цивілізовану державу від середньовічної, тому сьогодні йдеться і про майбутнє України як демократичної держави", - заявив він.