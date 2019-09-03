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Новинский считает отмену неприкосновенности депутатов правильным шагом

Новости » Политика    03.09.2019 - 13:52
Новинский считает отмену неприкосновенности депутатов правильным шагом
Фото: Вадим Новинский (facebook.com/OppoblocOfficial)

Новинский проголосовал за законопроект №7203

Народный депутат Вадим Новинский поддержал снятие депутатской неприкосновенности и проголосовал за соответствующий законопроект №7203. Об этом Новинский сообщил в комментарии журналистам, передает РБК-Украина.

В частности, Новинский считает снятие депутатской неприкосновенности правильным шагом с политической точки зрения, однако, по его мнению, процедура прохождения и принятия закона не была выдержана в полной мере, как того требует регламент Верховной рады.

"Я поддержал снятие неприкосновенности, но и к тексту законопроекта, и к процедуре его принятия есть большие вопросы. И об этом говорили сегодня многие выступающие. В законе о регламенте четко сказано, что комитеты ВР работают только в сессионный период, а профильный комитет рассматривал законопроект №7302 между первой и второй сессиями ВР девятого созыва. Это нарушение законной процедуры принятия законопроекта об изменениях в Конституцию может стать причиной его отмены в будущем", - пояснил Новинский.

По его словам, в отмене неприкосновенности есть и политические риски для оппозиции. Новинский отметил, что в странах с устоявшейся демократией, где не может быть политических преследований, неприкосновенность не нужна.

"В странах с уязвимой демократией, которой является Украина, лишение неприкосновенности парламентария может разбалансировать работу Верховной рады, и позволить президенту с помощью силовых инструментов давления подчинить парламент себе. Поэтому все будет зависеть от личных качеств президентов Украины", - заявил Новинский.

По мнению политика, лучшая неприкосновенность для всех политиков – это соблюдение законов Украины. "Я работаю без неприкосновенности уже три года, и могу заявить, что лучшая неприкосновенность – это твое отношение к закону", - сказал Новинский.

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