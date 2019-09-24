Новинский рассказал, как списать населению задолженность по ЖКХ

Народный депутат Вадим Новинский внес в парламент законопроект под №1106, которым предлагается списать бытовым потребителям задолженность за коммунальные услуги, накопившуюся по состоянию на 1 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина.

Документом предлагается определить порядок списания образовавшейся задолженности за природный газ, электроэнергию, отопление и горячую воду.

Согласно тексту документа, поставщики указанных услуг и другие участники процедуры списания задолженности должны согласовать и подтвердить образованные суммы задолженности бытовых потребителей в течение 45 дней с момента вступления данного закона в силу.

Порядок подтверждения сумм задолженности бытовых потребителей и других участников процедуры списания задолженности устанавливается Кабинетом министров Украины, на что, согласно тексту законопроекта, правительству отводится две недели.

Списание подтвержденных сумм задолженности должно быть проведено в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.

"Для абсолютного большинства украинцев повышение цен на коммунальные услуги, проведенное в 2015-2018 годах, оказалось шоковым. Это не удивительно, ведь цены на природный газ выросли в 11 раз, на горячую воду – более, чем в 5 раз, такой уровень цен не соответствует реальным доходам и платежеспособности граждан, доходы населения за это же время росли гораздо более скромными темпами. Из-за повышения тарифов в стране подорожали все товары и услуги, такой была антисоциальная политика прошлой власти", - сказал Новинский.

Он также добавил, что по состоянию на начало 2019 года задолженность украинцев за коммунальные услуги достигла почти 70 млрд гривен.

"Такого уровня долгов не было за всю историю Украины. Значительная часть населения вынуждена выживать и фактически не в состоянии оплатить сверхвысокую и неоправданную плату за жилищно-коммунальные услуги. Сегодня уже у новой власти должно быть понимание, что повышение цен на коммунальные услуги проводилось без какого-либо экономического обоснования, поэтому, задачей нового парламента должно стать наведение порядка в вопросе цен на услуги ЖКХ. И списание задолженности прошлых лет – первый и важный шаг для наведения порядка в этой сфере", - подчеркнул народный депутат.