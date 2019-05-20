Новинский рассказал, какие инициативы Зеленского поддержит "Оппоблок"

Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

"Оппоблок" поддержит все мирные инициативы Зеленского

"Фракция" Оппозиционного блока" поддержит все мирные инициативы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер фракции "Оппоблока" Вадим Новинский, комментируя инаугурационную речь президента Владимира Зеленского 20 мая, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Наша фракция первой встала и начала аплодировать заявлению Владимира Зеленского о том, что его главная задача – установить твердый мир и обменять пленных. И ради этого он готов на непопулярные шаги. И если президент действительно пойдет по этому пути, а не будет его симулировать, как его предшественник, "Оппозиционный блок" полностью поддержит главу государства", - сказал Новинский.

Для этого, по мнению Новинского, необходимо вступить в прямой диалог с самопровозглашенными "ДНР", "ЛНР" и Москвой.

Для достижения мира, по мнению главы фракции, необходимо принять давно обещанные властью законы.

"Мы будем настаивать на рассмотрении парламентом в ближайшее время пакета законопроектов о выполнении Минских соглашений. "Оппозиционный блок" разработал 11 законопроектов – об амнистии, об интеграции Донбасса, о возобновлении социального обеспечения жителей региона и др.", - сказал Новинский.

По словам Новинского, "Оппоблоку" близка и позиция Зеленского в том, что касается объединения общества.

"Для этого парламенту необходимо принимать законы, которые будут предотвращать и урегулировать социальные конфликты. Мы поддерживаем и принятие во втором чтении Избирательного кодекса с открытыми партийными списками. На ближайшем заседании парламента 28 мая необходимо начать рассматривать поправки к нему и проголосовать его", - сказал Новинский.