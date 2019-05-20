Новинський розповів, які ініціативи Зеленського підтримає "Опоблок"

Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

"Опоблок" підтримає всі мирні ініціативи Зеленського

"Фракція" Опозиційного блоку" підтримає всі мирні ініціативи президента України Володимира Зеленського. Про це заявив лідер фракції "Опоблоку" Вадим Новинський, коментуючи інавгураційну промову президента Володимира Зеленського 20 травня, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Наша фракція першої встала і почала аплодувати заяві Володимира Зеленського про те, що його головне завдання – встановити твердий мир і обміняти полонених. І заради цього він готовий на непопулярні кроки. І якщо президент дійсно піде цим шляхом, а не буде його симулювати, як його попередник, "Опозиційний блок" повністю підтримує главу держави", - сказав Новинський.

Для цього, на думку Новинського, необхідно вступити в прямий діалог з самопроголошеними "ДНР", "ЛНР" і Москвою.

Для досягнення миру, на думку голови фракції, необхідно прийняти давно обіцяні владою закони.

"Ми будемо наполягати на розгляді парламентом найближчим часом пакету законопроектів про виконання Мінських угод. "Опозиційний блок" розробив 11 законопроектів про амністію, про інтеграцію Донбасу, про відновлення соціального забезпечення жителів регіону та ін.", - сказав Новинський.

За словами Новинського, "Опоблоку" близька і позиція Зеленського в тому, що стосується об'єднання суспільства.

"Для цього парламенту необхідно приймати закони, які будуть запобігати і врегулювати соціальні конфлікти. Ми підтримуємо і прийняття у другому читанні Виборчого кодексу з відкритими партійними списками. На найближчому засіданні парламенту 28 травня необхідно почати розглядати поправки до нього і проголосувати його", - сказав Новинський.