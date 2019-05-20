ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новинський розповів, які ініціативи Зеленського підтримає "Опоблок"

Новини » Політика    20.05.2019 - 14:25
Новинський розповів, які ініціативи Зеленського підтримає "Опоблок"
Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

"Опоблок" підтримає всі мирні ініціативи Зеленського

"Фракція" Опозиційного блоку" підтримає всі мирні ініціативи президента України Володимира Зеленського. Про це заявив лідер фракції "Опоблоку" Вадим Новинський, коментуючи інавгураційну промову президента Володимира Зеленського 20 травня, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Наша фракція першої встала і почала аплодувати заяві Володимира Зеленського про те, що його головне завдання – встановити твердий мир і обміняти полонених. І заради цього він готовий на непопулярні кроки. І якщо президент дійсно піде цим шляхом, а не буде його симулювати, як його попередник, "Опозиційний блок" повністю підтримує главу держави", - сказав Новинський.

Для цього, на думку Новинського, необхідно вступити в прямий діалог з самопроголошеними "ДНР", "ЛНР" і Москвою.

Для досягнення миру, на думку голови фракції, необхідно прийняти давно обіцяні владою закони.

"Ми будемо наполягати на розгляді парламентом найближчим часом пакету законопроектів про виконання Мінських угод. "Опозиційний блок" розробив 11 законопроектів про амністію, про інтеграцію Донбасу, про відновлення соціального забезпечення жителів регіону та ін.", - сказав Новинський.

За словами Новинського, "Опоблоку" близька і позиція Зеленського в тому, що стосується об'єднання суспільства.

"Для цього парламенту необхідно приймати закони, які будуть запобігати і врегулювати соціальні конфлікти. Ми підтримуємо і прийняття у другому читанні Виборчого кодексу з відкритими партійними списками. На найближчому засіданні парламенту 28 травня необхідно почати розглядати поправки до нього і проголосувати його", - сказав Новинський.

Новинський: "Опоблок" готовий до дострокових виборів Зеленський задекларував мільйонні доходи, десятки квартир і офшори
Новини України Вадим НовинськийВолодимир ЗеленськийОппоблок
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся