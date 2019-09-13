Новинский: процедура конфискации активов чиновников должна быть безупречной

Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Новинский прокомментировал законопроект №1031

Конфискация активов чиновников, полученных незаконным путем, должна быть безупречной с точки зрения законности процедуры. Такое мнение высказал народный депутат Вадим Новинский, комментиря законопроект №1031 "О конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

По его словам, редакция законопроекта №1031 снова возвращает принцип презумпции виновности, что несет риски для отмены действия этого закона Конституционным судом.

"Люди хотят, чтобы те, кто находится во власти и причастны каким-то образом к коррупционным действиям, ответили за это перед законом. Но, почему Конституционный суд в 2015 году отменил предыдущую статью о незаконном обогащении. Потому что там нарушался принцип презумпции невиновности, заложенный в Конституции Украины. Этот принцип в тексте Основного Закона остался, его нельзя менять, эта норма действует во многих странах мира, в странах с развитой демократией. Когда следствие должно доказать виновность человека, а не человек свою невиновность. Законопроектом №1031 принцип презумпции виновности опять возобновляется, что явным образом нарушает Конституцию Украины", - пояснил Новинский.

И добавил, что для того, чтобы законопроект №1031 заработал на практике, из его текста нужно устранить неопределенности и двузначности.

"Согласно нынешней редакции законопроекта, если человек не может доказать, на какие средства он приобрел имущество, то, по решению суда, это имущество может быть конфисковано государством. В этом случае возникает вопрос: кто будет проводить оценку? Очень много неточных моментов в законе, их нужно проговорить, чтобы не было нарушений. В этой спешке нельзя принимать законы сырые, которые будут проходить красным перекосом для тех, кто будет этими законами пользоваться. Или же будут иметь последствия в виде злоупотреблений правоохранительных органов, судебных органов в отношении того или иного человека", - считает народный депутат.