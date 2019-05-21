Новинский призвал Зеленского отменить блокаду Донбасса

Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

Новинский считает, что у Зеленского есть для этого полномочия

У президента Владимира Зеленского есть полномочия для снятия блокады с временно оккупированных Россией районов Донбасса. Об этом заявил народный депутат, глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский у здания Администрации президента 21 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Новинский заявил, что необходимо отменить экономическую блокаду Донбасса, временно неподконтрольной территории. "Это то, что в силах президента сделать сейчас", - заявил он.

При этом, добавил Новинский, "не надо будет решения Верховной рады".

По его мнению, в случае отмены блокады все предприятия, которые находятся на временно неподконтрольных территориях, будут работать по законам Украины.

"А украинцы, живущие на этих территориях, будут получать зарплату в гривне, а не в рублях", - убежден Новинский.