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Новинский призвал Зеленского отменить блокаду Донбасса

Новости » Политика    21.05.2019 - 15:09
Новинский призвал Зеленского отменить блокаду Донбасса
Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

Новинский считает, что у Зеленского есть для этого полномочия

У президента Владимира Зеленского есть полномочия для снятия блокады с временно оккупированных Россией районов Донбасса. Об этом заявил народный депутат, глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский у здания Администрации президента 21 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Новинский заявил, что необходимо отменить экономическую блокаду Донбасса, временно неподконтрольной территории. "Это то, что в силах президента сделать сейчас", - заявил он.

При этом, добавил Новинский, "не надо будет решения Верховной рады".

По его мнению, в случае отмены блокады все предприятия, которые находятся на временно неподконтрольных территориях, будут работать по законам Украины.

"А украинцы, живущие на этих территориях, будут получать зарплату в гривне, а не в рублях", - убежден Новинский.

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Новости Украины Вадим НовинскийОппоблокВладимир Зеленский
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