Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Новинский изложил свое видение шагов для установления мира на Донбассе

Народный депутат Украины Вадим Новинский предложил свою "Формулу мира" для Донбасса. Об этом он написал в своей статье "От "формулы Штайнмайера" к Украинской формуле мира", в которой изложил свое видение шагов для установления мира на Донбассе и в Украине в целом.

В частности, Новинский приветствует призывы к миру, но подчеркивает и участившиеся попытки срыва Минского процесса, давление "улицы" на процессы принятия решений, попытки реванша политических "ястребов".

Также политик заявил о несовершенстве "формулы Штайнмайера", которая, по его мнению, не дает ответов на многие острые вопросы и является лишь попыткой "коллективного Запада" создать видимость решения проблемы, но не решить ее в корне.

Новинский предлагает во время встречи в Нормандском формате разработать и принять документ, который имел бы обязательный характер для всех сторон конфликта. Также предлагается сместить акценты в переговорном процессе, и в Минске создать межпарламентскую группу из депутатов Верховной рады, Госдумы Российской Федерации, а также полномочных представителей ОБСЕ, с возможным участием с правом совещательного голоса представителей "народных собраний" самопровозглашенных республик. Целый ряд шагов по обеспечению мира требует принятия неотложных законодательных актов, и создание подобной группы может ускорить и облегчить процесс согласования законопроектов, уверен политик.

"Формула мира" - по Новинскому – состоит из трех составляющих: Гуманность – Диалог – Соборность.

Политик предлагает меры по восстановлению единого гуманитарного пространства в Украине. Важную роль в этом процессе он отводит средствам массовой информации, которые сыграли не самую положительную роль в процессе углубления раскола в стране. Теперь Новинский предлагает СМИ совершить "информационный разворот" с целью создания почвы для примирения граждан Украины.

Также Новинский предлагает создание в структуре Кабинета министров должности вице-премьера по вопросам реинтеграции Донбасса – для координации действий профильных министерств и упрощения множества бюрократических процедур в системе исполнительной власти.

Политик призывает к оживлению диалога на уровне простых граждан, бизнес-структур, к снятию экономической блокады и транспортного сообщения. Возрождение Донбасса, по мнению Новинского, должно стать общим делом всех украинцев, примером "соборности" в его изначальном понимании.

Новинский считает, что на переходной период необходимо закрепить проведение выборов на Донбассе на мажоритарной основе (в этом регионе нет украинских политических партий). Плюс предлагается создание постоянно действующего Форума по Донбассу как важной площадки для обсуждения и решения острых вопросов, возникающих в процессе реинтеграции.

Подготовленный Новинским поэтапный и детальный план установления мира состоит из трех основных этапов и целого ряда шагов, которые необходимо пройти в ближайшее время.

При этом Новинский считает, что к настоящему миру мы будем идти долго. "Необходимо понимать, что окончательный мир придет на нашу землю не скоро. Мир не наступает сразу после того, как высохнут чернила на подписанных мирных договорах. Мир — это длительный процесс, и во многих странах к его достижению идут очень долго. Ведь война — это не просто взаимные ненависть и обиды. Это человеческие трагедии, горе, лишения, потеря родных и близких. Но наша задача — сделать все, чтобы этот процесс прошел максимально быстро", - констатирует Новинский.