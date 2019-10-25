Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

Новинський виклав своє бачення кроків для встановлення миру на Донбасі

Народний депутат України Вадим Новинський запропонував свою "Формулу миру" для Донбасу. Про це він написав у своїй статті "Від "формули Штайнмаєра" до Української формули миру", в якій виклав своє бачення кроків для встановлення миру на Донбасі і в Україні в цілому.

Зокрема, Новинський вітає заклики до миру, але підкреслює і часті спроби зриву Мінського процесу, тиск "вулиці" на процеси прийняття рішень, спроби реваншу політичних "яструбів".

Також політик заявив про недосконалість "формули Штайнмаєра", яка, на його думку, не дає відповідей на багато гострих питання і є лише спробою "колективного Заходу" створити видимість вирішення проблеми, але не вирішити її в корені.

Новинський пропонує під час зустрічі в Нормандському форматі розробити і прийняти документ, який мав би обов'язковий характер для всіх сторін конфлікту. Також пропонується змістити акценти у переговорному процесі, і в Мінську створити міжпарламентську групу з депутатів Верховної ради, Держдуми Російської Федерації, а також повноважних представників ОБСЄ, з можливою участю з правом дорадчого голосу представників "народних зборів" самопроголошених республік. Цілий ряд кроків по забезпеченню миру вимагає прийняття невідкладних законодавчих актів, і створення подібної групи може прискорити і полегшити процес узгодження законопроектів, впевнений політик.

"Формула миру" - за Новинському – складається з трьох складових: Гуманність – Діалог – Соборність.

Політик пропонує заходи по відновленню єдиного гуманітарного простору в Україні. Важливу роль у цьому процесі він відводить засобам масової інформації, які зіграли не саму позитивну роль у процесі поглиблення розколу в країні. Тепер Новинський пропонує ЗМІ зробити "інформаційний розворот" з метою створення грунту для примирення громадян України.

Також Новинський пропонує створення в структурі Кабінету міністрів посади віце-прем'єра з питань реінтеграції Донбасу – для координації дій профільних міністерств та спрощення безлічі бюрократичних процедур в системі виконавчої влади.

Політик закликає до пожвавлення діалогу на рівні простих громадян, бізнес-структур, до зняття економічної блокади і транспортного сполучення. Відродження Донбасу, на думку Новинського, має стати спільною справою всіх українців, прикладом "соборності" в його первісному розумінні.

Новинський вважає, що на перехідний період необхідно закріпити проведення виборів на Донбасі на мажоритарній основі (в цьому регіоні немає українських політичних партій). Плюс пропонується створення постійно діючого Форуму з Донбасу як важливого майданчика для обговорення і вирішення гострих питань, що виникають у процесі реінтеграції.

Підготовлений Новинським поетапний і детальний план встановлення миру складається з трьох основних етапів і цілого ряду кроків, які необхідно пройти найближчим часом.

При цьому Новинський вважає, що до теперішнього миру ми будемо йти довго. "Необхідно розуміти, що остаточний мир прийде на нашу землю не скоро. Мир не настає відразу після того, як висохне чорнило на підписаних мирних договорах. Мир — це тривалий процес, і в багатьох країнах до його досягнення йдуть дуже довго. Адже війна — це не просто взаємні ненависть і образи. Це людські трагедії, горе, прикрощі, втрата рідних і близьких. Але наше завдання — зробити все, щоб цей процес пройшов максимально швидко", - констатує Новинський.