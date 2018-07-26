Новинский: в Крестном ходе 27 июля примут участие больше ста тысяч человек

По данным Новинского, в разных епархиях УПЦ тысячи людей добровольно записываются ехать в Киев

В Крестном ходе в честь годовщины крещения Руси 27 июля примет участие более 100 тысяч человек. Об этом заявил народный депутат Вадим Новинский в интервью "Апострофу".

"Когда Церковь подвергается гонениям, народ мобилизуется. В разных епархиях УПЦ тысячи людей добровольно записываются ехать в Киев. Вместе с тем, в оргкомитет Крестного хода стекаются очень много фактов вопиющего вмешательства сотрудников СБУ в эти процессы. Транспортным компаниям и даже владельцам автобусов запрещают везти наших людей. В Одессе под давлением спецслужб вообще сняли "бронь" с вагонов в Киев. В то же самое время, из Администрации президента вышла разнарядка всем областным госадминистрациям собирать бюджетников для участия в шествии Киевского патриархата. И здесь ситуация прямо противоположная. Перевозчикам даются все преференции", отметил политик.

По мнению Новинского, в этом вопросе власть нарушила все мыслимые стандарты и правила поведения в отношении церкви и верующих, поддерживая одних и создавая проблемы другим.

"Запреты, угрозы, давление… Я об этом уже написал в своем обращении в СБУ, ГПУ и МВС, надеюсь будет хоть какая-то реакция. Верю, у власти будет достаточно мудрости или хотя бы инстинкта самосохранения, чтобы обеспечить уважение к правам человека и свободе совести в Украине", - рассказал политик.

Комментируя вопрос о его личном участии в подготовке Крестного хода, Новинский сказал: "я, как и миллионы верующих делаю все от меня зависящее, чтобы мероприятие прошло на высоком организационном и духовном уровне. И я конечно же приму участие в Крестном ходе".