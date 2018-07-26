Новинський: у Хресній ході 27 липня візьмуть участь більше ста тисяч людей

За даними Новинського, в різних єпархіях УПЦ тисячі людей добровільно записуються їхати в Київ

У Хресній ході на честь річниці хрещення Русі 27 липня візьме участь понад 100 тисяч осіб. Про це заявив народний депутат Вадим Новинський в інтерв'ю "Апострофу".

"Коли Церква піддається гонінням, народ мобілізується. У різних єпархіях УПЦ тисячі людей добровільно записуються їхати в Київ. Разом з тим, в оргкомітет Хресного ходу стікаються дуже багато фактів кричущого втручання співробітників СБУ в ці процеси. Транспортним компаніям та навіть власникам автобусів забороняють везти наших людей. В Одесі під тиском спецслужб взагалі зняли "бронь" з вагонів у Київ. У той же самий час, з Адміністрації президента вийшла рознарядка всім обласним держадміністраціям збирати бюджетників для участі в ході Київського патріархату. І тут ситуація прямо протилежна. Перевізникам даються всі преференції", - зазначив політик.

На думку Новинського, що в цьому питанні влада порушила всі мислимі стандарти і правила поведінки стосовно церкви і віруючих, підтримуючи одних і створюючи проблеми для інших.

"Заборони, погрози, тиск... Я про це вже написав у своєму зверненні до СБУ, ГПУ і МВС, сподіваюся буде хоч якась реакція. Вірю, що у влади достатньо мудрості, або хоча б з інстинкту самозбереження, щоб забезпечити повагу до прав людини і свободи совісті в Україні", - розповів політик.

Коментуючи питання про його особисту участь у підготовці Хресного ходу, Новинський сказав: "Я, як і мільйони віруючих, роблю все від мене залежне, щоб захід пройшов на високому організаційному та духовному рівні. І я візьму участь у Хресній ході".