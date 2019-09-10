Новинский избран членом комитета по реинтеграции Донбасса

Народный депутат Вадим Новинский вошел в состав парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений. За соответствующий проект постановления №2092 проголосовали 353 народных депутата, передает корреспондент РБК-Украина.

Комментируя решение парламента, Новинский отметил, что считает этот комитет ключевым в действующем составе Верховной рады.

"Поэтому подал заявление о вхождении в его состав, так как, по моему мнению, вопрос восстановления мира в Украине, реинтеграции временно оккупированных территорий – главнейший для нашей страны. И я не первый год работаю в этом направлении, последовательно выступая за достижение мира на основании здорового компромисса, не ущемляющего национальные интересы Украины", - сказал Новинский.

Нардеп уверен, что от законодательных инициатив комитета по реинтеграции Донбасса во многом будет зависеть будущее Украины.

"Он должен быть главной площадкой для дискуссий в Верховной раде о путях восстановления мира в Украине, и мне хотелось бы, чтобы это понимали все народные депутаты, члены этого комитета. Не пиар-площадкой для отдельных политических сил, а местом, где парламент будет вырабатывать профессиональные решения для достижения нашей главной цели – мира и единства Украины", - подчеркнул политик.

Как известно, заявку на членство в комитете Новинский направил 19 августа. Однако его кандидатура не была подана Раде для включения в состав указанного комитета во время голосования о персональном составе комитетов 29 августа. После чего Новинский обратился к руководству парламента и регламентному комитету с просьбой рассмотреть его заявку повторно.