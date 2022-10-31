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Новинка від «Ласунки»: Пломбір без жодних «Е»!

Новость на русском →
Понеділок 31 жовтня 2022 23:08
Новинка від «Ласунки»: Пломбір без жодних «Е»!

Не обираємо легких варіантів, тож для вас завдання із зірочкою*:

Який саме продукт обожнюють дітлахи, із задоволенням обирають батьки та навіть схвалюють педіатри?

Здогадуєтесь, що мається на увазі? А ми не лише знаємо – ми його створюємо!

«100 % пломбір ДСТУ 4733» - неймовірна новинка від «Ласунки», якою ми нереально пишаємося. Оскільки «Ласунка» - компанія-виробник, велика кількість споживачів якої – це діти, ми точно знаємо, що наш продукт повинен бути не тільки збалансованим, а і безпечним для здоров’я.

Тож опираючись на багаторічний досвід та виняткове бачення ми створили новий пломбір саме таким, яким він і має бути:

  • Жодних «Е»
  • Жодних барвників та консервантів
  • Жодних рослинних жирів

А отже – жодних компромісів! Лише натуральні складові:

  • Цільне молоко

… якість якого ми ретельно перевіряємо у власній сертифікованій лабораторії

  • Вершкове масло

… завдяки якому, морозиво набуває того самого неповторного кремового смаку та ніжної консистенції

  • Цукор

… та без фанатизму!

Впевнені, саме таке морозиво й може носити горду назву ПЛОМБІР.

Так суворо регламентує ДСТУ – і ми стовідсотково слідуємо цьому високому стандарту. Настільки, що навіть підкреслили це у назві нашого нового морозива.

Адже ми пишаємося складовими нашого пломбіру!

Адже ми чудово розуміємо - якість інгредієнтів «визначає» смак!

Саме ця ідея лягла в основу нашої смачної новинки. Бо виявляється, що корисним може бути не тільки броколі, а й улюблений пломбір. Та лише у випадку, коли в його основі виключно натуральні складові та тільки вони. Тоді це не просто найкращий поліпшувач настрою, а й джерело вітамінів та допомога імунітету.

«100 % пломбір ДСТУ 4733» - це коли смачно без будь-яких докорів сумління, бо на 100 % натурально.

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