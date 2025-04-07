З новим двигуном: спортивний Volkswagen Golf GTI стане потужнішим

Потужність силової установки збільшиться майже на чверть: з поточних 220 кінських сил та 350 Нм до 272 кінських сил та 400 Нм. Однак чекати на такий Volkswagen Golf GTI доведеться до другої половини 2028 року. Це може означати, що життєвий цикл хот-хетчу не перерветься в цьому десятилітті.

Раніше повідомлялось, що Volkswagen Golf дев'ятого покоління має перейти на електротягу у 2029 році. Але не виключено, що електрифікація культової моделі очікується не на всіх ринках. У Китаї ще довго можуть бути потрібні бензинові моделі, тому німецька марка вклалася в модернізацію двигуна EA888. Оновлений агрегат дебютував на Volkswagen Teramont другого покоління.

Окрім того, компанія Volkswagen планує презентувати одразу 11 нових моделей виключно для китайського ринку в найближчі роки. Зазначається, що серед 11 нових автомобілів шість будуть повністю електричними, два – плагін-гібридами, і ще дві гібридні моделі зі збільшеним запасом ходу за рахунок встановленого ДВЗ та один автомобіль із класичним бензиновим двигуном внутрішнього згоряння.