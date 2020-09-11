Адвокаты: против Порошенко сфабриковали еще 15 дел

Адвокаты Петра Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков заявили, что против пятого президента Украины открыли 15 новых производств. Дела открыли в СБУ.

Об этом они сообщили во время своего брифинга в пятницу, 11 сентября.

"4 сентября появилось 15 новых производств, направленных фактически против пятого президента Украины Петра Порошенко", - заявил Головань.

По мнению адвокатов, новые дела абсолютно "нелеп" и сфабрикованы.

По словам Голованя, в процессах речь идет о статье 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность), 109 УКУ (свержение конституционного строя, захват государственной власти), государственная измена, присвоение собственности, финансирование терроризма, вмешательство в работу электронно-вычислительных машин и компьютерных сетей.

Кроме того, он добавляет, что дела дублируют предыдущие. В частности, производство по Кузнице восстановили по решению Печерского суда.

Также Головань видит в процессах след бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского, поскольку в фабулах дел много говорится о банковском деле.

В свою очередь, адвокат Илья Новиков подчеркнул, что все предыдущие фейковые производство против Порошенко зашли в тупик.

"Наиболее примечательное в последней активности СБУ - не то что заведены новые 15 дел в отношении Порошенко - мы к этому уже привыкли. Как то, что не возбуждено ни одного уголовного производства против депутата Деркача. При том, что и Государственный Департамент, и Министерство финансов США четко, и я бы даже сказал, в несвойственной им четкой манере высказались о том, что они считают этого человека активным сотрудником российских спецслужб. На этом фоне особенно заметно, что СБУ эта ситуация не интересует", - отметил Новиков.

Адвокат подчеркнул, что есть четкие доказательства координации преследования против Петра Порошенко между Офисом президента, ГБР и Офисом Генпрокурора.

"Мы видим, что единственное решение, которое было принято по итогам того стыда, за которым мы наблюдали в июне-июле этого года при попытке избрать меру пресечения Порошенко, которая известно чем закончилась, закончилось диким скандалом. Единственное решение, которое было принято - это кадровое решение. Судя по тому что нам известно, сейчас господин Татаров выполняет тот функционал, который до него выполнял в Офисе президента господин Смирнов", - добавил Новиков.

Напомним, за последний год против Петра Порошенко было открыто около 30 уголовных производств.

Часть уголовных дел уже закрыта. В частности, 8 июля было закрыто дело Ленинской кузницы.